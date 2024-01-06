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Usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybettikten sonra Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Usta sanatçının sevenleri ve sanat dünyasından birçok isim törene katıldı. Ayla Algan'ın sanata olan katkıları ve öğrencilerine olan etkisi de törende vurgulandı.

Usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı
06.01.2024 - 22:47,
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- Usta sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayla Algan 86 yaşında geçirdiği beyin kanaması sonucu 4 Ocak'ta hayatını kaybetti. Algan için, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçı Ayla Algan, Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine sevenleri ve sanat dünyasından birçok insan katıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül ve Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Zafer Algöz, Orhan Gencebay, Erdal Özyağcılar ve Alper Kul Kerem Alışık, Bülent Emin Yarar, Bennu Yıldırımlar ve Hakan bilgin katıldı.

Ayla Algan'ın 70 yılını sanata adadığını söyleyen Zafer Algöz, "Sadece sanat camiası için değil Türkiye için çok önemli bir kayıp. Ayla abla ömrünün neredeyse 70 yılını sanata adamış çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Az önce burada sohbette de lafı geçti İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilirdi. Bu 3 dilde oyun oynayabilecek kadar donanımı olan birikimi olan bir insandı. Daha önceden de söyledim insanlar yaşlanınca elini ayağını çekerler. Ama o asla bu sektörden uzaklaşmadı. Hem oyuncu olarak hem yönetmen olarak aynı zamanda eğitmen olarak da çok hizmetlere geçti. Birçok oyuncunun yetişmesine vesile oldu. Hiç bitmeyen bir enerjisi vardı bir kere. Ben hep onu ölümsüz gibi görürdüm. Ayla ablaya helal olsun dedim. Bu yaşta bu enerji. Herkese nasip olmaz böyle bir hayat. Arkasından güzel işler bıraktı. Oyunculuğun dışında sanatçılığı da olağanüstüydü. Allah rahmet eylesin. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yani yeri kolay kolay doldurulamayacak bir ustamızı kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Orhan Gencebay, "Ayla hanım, sevgili ablamız harika bir insandı. Çok iyi bir sanatçıydı. Hem tiyatro alanında hem müzik anlamında. Biz yıllar öncesinden beraber çalışmalar yaptık. Yurtdışında da çok görev yaptı bu konuda. Hem tiyatro hem müzik alanında süperdi. İnsan olarak süperdi, Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Erdal Özyağcılar, "Alper kardeşimle beraber talebesiyiz, 2 jenerasyon. Benim yaşım 75, eski bir jenerasyonum. Yeni jenerasyon Alper. Yani biz hocamızı, ablamızı, annemizi, onu kaybettik yani. Çok farklı bir insandı. Damarlarında devamlı tiyatro akan, tiyatro heyecanı olan biriydi" ifadelerini kullandı.

Alper Kul, "Yeni bir kitabı çıkmıştı, bir kaynak kitaptır. Kendisiyle en son bir ay önce o kitap hakkında konuşma şansımız oldu. Kendini Türk tiyatrosuna, insanları eğitmeye adamış bir kadın kendisi, aynı zamanda hocamız. Hepimizin hocası, Cumhuriyet tarihinin yetiştirdiği önemli değerlerden birisi. Yani kelime olarak gerçekten kendini eğitime vakfetmiş bir insan diyebiliriz. Her anında motive ederdi. Abla-kardeş, anne-çocuk, usta-çırak, yönetmen-oyuncusu hep iç içeydi. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül; "Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Ailesine, sevenlerinin başı sağ olsun. Allah sabır versin, Mekanı cennet olsun, üzgünüz" diye konuştu.

Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan, "Yaşamın içinde üniversite talebesi gibi, belki ondan da fazla, yaşam dolu. Hatta demiş ki Kadir Has Üniversitesi'ndeki hocamıza beni de alır mısın yüksek lisansa, ben de tez vermek istiyorum demiş. Yaşam doluydu balkonu temizliyordu, bir yandan yemek yapıyordu. Bir yandan şarkı söylüyordu, bir yandan öğrencisi geldiği zaman anında hadi sende şunu yap diyordu. Böyle yaşam doluydu. Yani bize düşmez ama sanki biraz erken gitti gibi geldi. 10 yıl daha bizimle birlikte olabilirdi gibi geldi ama işte bilemeyiz. Onun için içim rahat. Seyirciler benim de kardeşim gibi, bütün hayatım boyunca birlikte paylaştım onları. Onun için ne verebilirsek vermeye devam edeceğiz. Hizmet etmeye devam edeceğiz. Onun bize aktardıklarını ben de öğrencilerime aktaracağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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