Vali ile görüşmek isteyen engelli kadın özel araçla makamı getirildi - Son Dakika
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Genel

Vali ile görüşmek isteyen engelli kadın özel araçla makamı getirildi

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Adıyaman'da Vali ile görüşmek isteyen engelli kadın evinden özel araç ile alınarak makama getirildi. Vali Osman Varol, engelli kadınla görüşüp sorunlarını dinledi. Engelli kadın da Vali'ye teşekkür etti.

30.04.2024 12:14
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Vali ile görüşmek isteyen engelli kadın özel araçla makamı getirildi

ADIYAMAN - Adıyaman'da Vali ile görüşmek isteyen engelli kadın evinden özel araç ile alınarak makama getirildi.

Her hafta Salı günlerini 'halk günü' olarak belirleyen Adıyaman Valisi Osman Varol'un bu hafta özel bir ziyaretçisi vardı. Telefonla ile ilgililere ulaşan ve Vali Osman Varol ile makamından görüşmek istediğini belirten yüzde 96 bedensel engelli Sema Uladı'nın talebi yerine getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan bedensel engelli Sema Uladı'yı almak için özel donanımlı araç ile evinden aldı.

Valilik makamına getirilen Engelli Sema Uladı'yı kapıda karşılayan Vali Osman Varol, bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi.

Engelli Sema Uladı, "Valimizle görüşmek için başvuru yaptım. Valimizden Allah, Peygamber razı olsun. Beni evimden aldılar, buraya kadar getirdiler, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kapıların sonuna kadar halka açık olduğunu vurgulayan Vali Osman Varol ise, "Yoğun bir tempomuz var Adıyaman'da, büyük bir afetten çıktık. Kamu tarafında çok ciddi bir mesai ve yoğunluk var ama bir taraftan da vatandaşlarımızın da bizlere aktarmak istediği, bizimle görüşmek istediği çok önemli hususlar var. Elimizden geldiğince zaten sokakta vatandaşlarımızın içinde, esnaf gezilerinde, sürekli olarak vatandaşlarımızı dinleme imkanı buluyoruz ama özellikle bir gününün belirli bir periyodunu, hatta eğer başvuru çok olursa bizle görüşme talebi, günün tamamını da vatandaşlarımıza ayırıyoruz. Bu kapsamda da Salı günleri burada kapımız açık. Daha önceden vatandaşlarımıza duyuruyoruz, biliyorlar. Devletimizin kapısı vatandaşımızın kapısıdır. Oranın her zaman vatandaşımızın kapısı olduğunu gösterip onların meselelerine, sorunlarına, ihtiyaçlarına çare bulmaya gayret ediyoruz. Sema ablamızı evine gidip orada da ziyaret edebilirdik. Ancak kendilerine özellikle makama gelmek istediler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vali ile görüşmek isteyen engelli kadın özel araçla makamı getirildi - Son Dakika

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