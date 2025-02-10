Vedat Can İçin DNA Testi Yapıldı - Son Dakika
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Vedat Can İçin DNA Testi Yapıldı

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Sarıyer'de kaybolan Vedat Can'ın cesedi bulundu, ailesi DNA testi için Adli Tıp'ta bekliyor.

10.02.2025 20:23
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Sarıyer'de kaybolan Vedat Can'nın ailesi DNA testi için Adli Tıp Kurumuna geldi

Abi Yüksel Can: "Kardeşimiz olduğunu elbisesinden tanıdık"

Dayı Tahsim ulu: " DNA testi çıkmadan bir şey diyemeyiz, cenazemizi de alsak gitsek o da bir teselli olur"

İSTANBUL - Kadıköy Sahili'nde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Vedat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'nın ailesi Adli Tıp Kurumuna gelerek DNA testi yaptırdı. Abi Yüksel Can, "Cesedimize seviyoruz. Elbisesinden tanıdık bizim kardeşimiz olduğunu. DNA testi de verdik çıkmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ve cesedi tekneye alarak karaya çıkardı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Velat Can'a ait olduğu düşünülüyor. Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlendi. DNA testi ve diğer işlemler devam ederken, Vedat Can'nın ailesi Adli Tıp önünde bekliyor.

Dayı Tahsim ulu, "Abisi kardeşi içeri girdi. Elbise üzerinden yüzde yüz odur. DNA testi verildi. Sonuç bize bugün ve yarın verilecek. DNA testi çıkmadan bir şey diyemeyiz. Kız kardeşi daha bulunmadı. O da en kısa zaman da bulunur bir teselli olur. Cenazemizi de alsak gitsek o da bir teselli olur" dedi.

Cesedimize seviniyoruz diyen Abisi Yüksel Can, " Cesedi gördük. Cesedimize seviyoruz. Elbisesinden tanıdık bizim kardeşimiz olduğunu. DNA testi de verdik" ifadelerini kullandı.

Kıyafetlerden cesedin Vedat'a ait olduğunun anlaşıldığını belirten Ailenin avukatı Cengiz Kuş, " Dün itibariyle Kadıköy açıklarında erkek cesedine ulaşıldığı bilgisi geldi. Bugün DNA örneği ile karşılaştırması yapılacak. Ama görüntülerden ve kıyafetlerden Vedat'ın olduğu anlaşılıyor. Henüz Ayşe'ye ulaşılamadı. DNA testi bugün çıkacak. Bugün değilse en geç yarın belli olacak. Bizim edindiğimiz ön bilgide elbiselerden Vedat olduğu anlaşılıyor.

Ayşe'nin aranması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan özel bir gemi var onun tahsis edilmesini istedik haber bekliyoruz. Gerekli başvuru yapıldı. Bakalım inşallah Ayşe'ye de ulaşılacak. Cesedin diğer özellikleri de uyuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Vedat Can İçin DNA Testi Yapıldı - Son Dakika

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