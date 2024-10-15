Widect 1 Yaşında: 1 Milyon Paket Taşıdı - Son Dakika
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Genel

Widect 1 Yaşında: 1 Milyon Paket Taşıdı

THY, Widect ile 1 yılda 1 milyon paket taşıdığını açıkladı, gelecek yıl hedef 2 milyon paket.

15.10.2024 22:50
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Widect, e-ticaret ekosisteminin önemli bir parçası haline geldi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat "Bu yıl Widect'le 1 milyon paket taşıdık"

İSTANBUL - E-ticaret sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak kurulup kapıdan kapıya kargo hizmeti sunan

Türk Hava Yolları Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş. markası Widect 1'inci yılını kutladı. Programda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat "TEKNOFEST'te sunulan binlerce ürün var. Bu ürünleri dünyanın her noktasına minimum karla Widect'le dağıtmamız lazım. Bu yıl Widect'le 1 milyon paket taşıdık. Seneye 2 milyon paket taşıyacağız" dedi.

E-ticaret sektörünün ihtiyaçlarına özel olarak kurulan Türk Hava Yolları Hava Kargo Taşımacılığı A.Ş. markası Widect 1'inci yılını Türk Hava Yolları Genel Yönetim Merkezi VIP Toplantı salonunda kutladı. Programa Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve çok sayıda THY çalışanı katıldı. Programda açılış konuşmasının ardından Widect Manifesto Filmi ekrana yansıtıldı. Ardından Widect ile ilgili sunum yapıldı. Program sonunda ise katılımcılar pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Hava Yolları'nın yüzde yüz iştirak şirketi olarak 1 Eylül 2023'de kurulan Widect, ilk yılında Türk mikro ihracatçılarını desteklemek amacıyla birçok noktaya ihracat servisleri açtı. 2025 yılı itibariyle transit taşımalara da başlayacak olan Widect, 5 yıl içerisinde İstanbul'u önemli bir e-ticaret lojistiği HUB'ı haline getirmeyi amaçlıyor. E-ticaret lojistiği sektöründe hizmet veren kurumsal müşterileri için entegre hava kargo çözümleri sunan Widect, sağladığı geniş uçuş ağı ve doğrudan bağlantı imkanlarıyla Türkiye'nin uluslararası ekspres pazarındaki rolünü en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Türk Hava Yolları ve Turkish Cargo'nun lojistik uzmanlığını birleştirerek kapsamlı çözümler sunan Widect, ihracat gümrüklemesi, hava kargo, ithalat gümrüklemesi, kapıya teslim gibi e-ticaret sektörünün ihtiyacı olan tüm lojistik gerekliliklerin sağlandığı bir hizmet veriyor. Kurulduğu günden bugüne yaklaşık 1 milyon paket taşıyan Widect, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine e-ihracat lojistiği hizmetini açmış bulunmakta olup çok yakında Avustralya, Bahreyn, Katar, Umman, Kuveyt ve Amerika servislerini de açmayı planlamaktadır. Ayrıca Hindistan, Mısır, Rusya ve Afrika pazarları da sonraki hedefleri arasında yer alıyor.

"Bu yıl 1 milyon paket taşıdık"

Programda konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat "İnternet ve dijital ortam ticaretin tüm alt yapısını değiştirir. Bizde Widect'i kurarken İstanbul e-ticaretin transit habı olacak. Esas amacımız Türkiye'deki küçük ölçekli işletmeleri e-ticarete sevk etmek ve dünyaya Türk ürünlerini ihraç etmek. TEKNOFEST'te sunulan binlerce ürün var. Bu ürünleri dünyanın her noktasına minimum karla Widect'le dağıtmamız lazım. Bu yıl 1 milyon paket taşıdık. Seneye 2 milyon paket taşıyacağız. Ülkemizde üretilen bu ürünleri Avrupa'ya, Amerika'ya, Arabistan'a ve Avustralya'ya taşımışız. 2033 yılında 86 milyon paket taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın her tarafına gençlerimizin ürettiği teknolojik ürünleri satmalı dağıtmalıyız" şeklinde konuştu.

"Türk Hava Yolları'nın geçen yıl Widect ile birlikte ülke ekonomisine katkısı 56 milyon dolar oldu"

Dünyadaki en büyük kargo hava olacaklarını vurgulayan Başkan Bolat, "Bizim amacımız ülkemizde üretimi teşvik etmek ve bu ürünleri dünyaya taşımak, ülke ekonomisine katkımızı daha da arttırmak. Türk Hava Yolları'nın geçen yıl Widect ile birlikte ülke ekonomisine katkısı 56 milyon dolar oldu. Türk ekonomisine yatırımlarımız devam ediyor. 2022 yılında 3 milyar dolar, 2023 yılında 3.6 milyar dolar, bu yıl ise 6 milyar dolar yatırım yaptık. Kargo taşımacılığı ile ilgili Smartist'in ikinci fazına yakında başlayacağız. Şuanda 2.2 milyon ton olan kapasiteyi 5 milyon tona çıkararak dünyadaki en büyük kargo hava olacağız. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak ülkemizi dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olması için hep beraber çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Widect 1 Yaşında: 1 Milyon Paket Taşıdı - Son Dakika

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