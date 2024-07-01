Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

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Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. Törende çelenk sunma töreni ve deniz korteji gerçekleştirildi.

01.07.2024 13:18  Güncelleme: 13:31
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Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

YALOVA - Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ile başladı. Törende Atatürk heykeline Liman Başkanı Deniz Kaya tarafından çelenk sunuldu. Ardından bir konuşma yapan Kaya, deniz ticaretinde çok önemli bir unsur olan kabotaj hakkının, bir ülkenin kendi limanları arasında sadece kendi bayraklı gemilerinin ticaret yapması demek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Maalesef geçmişte kapitülasyonlar sebebiyle yabancı gemilere imtiyaz tanınmış ve bu gemiler ülkemizdeki deniz ticaretinde söz sahibi olmuşlardır. Bu durum uzun yıllar denizciliğimizin gelişmesinin önünde büyük bir engel olarak kalmıştır. 1926 yılında 'Türkiye sahillerinde nakliyatı bahriye (kabotaj) ve limanlarla karasuları dahilinde icrayı sanat ve ticaret hakkındaki kanunun yayınlanması ile bu ayrıcalığa bir son verilerek, ülkemizin kendi limanları arasındaki deniz ticareti faaliyetlerinin yalnızca yurttaşlarınca yapılması temin edilmiştir. Kapitülasyonlar kaldırılmış, Türk karasuları içinde yabancı şirketlere imkan sağlayan yüzlerce yıllık düzenlemelere bu kanunla son verilmiştir."

Meydanda gerçekleştirilen törenin ardından Yalova Valisi Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkan Vekili Hatice Öncü Yürekkorkutan, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm, Jandarma İl Alay Komutanı Albay Ali Naci Binici, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk ve il protokolü denize tekneyle açıldı. Tekneye balıkçı ve kamuya ait tekneler de eşlik ederek bir deniz korteji oluşturdular. Atatürk'ün Yürüyen Köşkü'nün açıklarında Vali Hülya Kaya ve Liman Başkanı Deniz Kaya denize çelenk bırakıldı.

Protokol mensupları ve diğer teknelerde bulunan vatandaşlar programı ilgiyle takip etti. Kutlamalar Yat Limanında gerçekleştirilen kokteyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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