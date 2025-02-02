Yangın Güvenliği Eğitimi: Doğru Müdahale Hayat Kurtarıyor

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Uzmanlar uyardı: "Yangın anında doğru müdahale hayat kurtarır"

Yangın faciasının ardından apartman sakinlerine teorik ve uygulamalı eğitim

KIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşların talebi üzerine bir apartmanda yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. Uzman itfaiyeciler tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde, yangın anında doğru müdahale teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.

21 Ocak günü Bolu'da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınının ardından, Kırıkkale'de apartman sakinlerine yönelik yangın güvenliği eğitimi düzenlendi. İtfaiye Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimde, vatandaşlara yangın anında alınması gereken önlemler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Yangın güvenliği farkındalığını artırmayı hedefleyen eğitimde, uzmanlar tarafından yangın durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği aktarıldı. Eğitime katılan apartman sakinleri, yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı konusunda pratik yaptı. Gerçekleştirilen tatbikatlarla yangına ilk müdahalenin önemi vurgulanırken, alınacak tedbirlerin can ve mal kaybını önlemedeki rolü anlatıldı. Ayrıca, vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde verildi.

İtfaiye Çavuşu Aydın Berçin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen eğitimin önemine değinerek, "Pratik ve teorik olarak gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle, herhangi bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğretiyoruz. Bunun yanı sıra 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kullanımı, deprem anında yapılması gerekenler ve kriz anında dikkat edilmesi gereken hususları da anlatıyoruz" dedi.

Apartman yöneticisi Ali Sözeri, eğitimin apartman sakinleri için çok faydalı olduğunu belirterek, "Amacımız, yangın ve deprem konusunda özellikle kadınlar ve çocukların bilinçlenmesini sağlamaktı. Kırıkkale İtfaiyesi'nden destek istedik, sağ olsunlar gelip hem teorik hem de uygulamalı olarak bizleri bilgilendirdiler" ifadelerini kullandı.

"Bildiğimizi sandığımız birçok şeyi aslında bilmediğimizi fark ettik"

Bolu'da yaşanan otel yangınının kendilerini derinden etkilediğini belirten apartman sakini Yasin Yılmaz, "Bolu'da meydana gelen yangın olayında ciğerimiz yandı. Yaralılara Allah'tan şifa, hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Bu olaydan dolayı, oturduğumuz bina yüksek katlı bir bina olduğu için ne kadar hazırlıklı olduğumuzu ve yangınlara karşı neler yapılabileceğini değerlendirmek istedik. Yangın meydana geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda eğitim almak amacıyla Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleriyle irtibata geçtik. Onlar da bizlere video ve yayınlar aracılığıyla yangın anında nasıl hareket etmemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde anlattılar. Ayrıca, bu bilgileri uygulamalı olarak da deneyimleme fırsatı bulduk. Bildiğimizi sandığımız birçok şeyi aslında bilmediğimizi fark ettik. İtfaiye ekibinin sunumları sayesinde bu bilgileri öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Eğitime katılan apartman sakini 10 yaşındaki Beyza Yılmaz da itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, "Mutfakta ve diğer alanlarda yangın anında nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Apartman sakini Vural Örsdemir ise, eğitimin çok önemli bilgiler içerdiğini vurgulayarak, "Özellikle deprem ve yangınla ilgili yapılan uygulamalar sayesinde farkındalığımız arttı. Çok kıymetli bir eğitimdi, emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.