Yaz tatili sona erdi, okula dönüş yoğunluğu: 43 ilin geçiş noktası böyle görüntülendi - Son Dakika
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Genel

Yaz tatili sona erdi, okula dönüş yoğunluğu: 43 ilin geçiş noktası böyle görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okul öncesi büyükşehirlere dönüş için yoğun bir trafik yaşandı. Kara yolundaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

09.09.2024 00:47
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Yaz tatili sona erdi, okula dönüş yoğunluğu: 43 ilin geçiş noktası böyle görüntülendi

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okul öncesi büyükşehirlere dönüş için yoğun bir trafik yaşandı. Kara yolundaki araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde yaklaşık 20 milyondan fazla öğrencinin okullarına kavuşacağı pazartesi öncesinde vatandaşlar, büyük şehirlere dönüş yapmak için yollara akın etti. 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte memleketlerinden ve tatil bölgelerinden dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, yoğun trafikle karşılaştı.

Trafik, araçların tampon tampona ilerlediği seviyeye ulaşırken, yoğunluk dron ile havadan görüntülendi. Araç trafiği yer yer durma noktasına gelirken, sürücüler ise yağan yağmurdan dolayı da zor anlar yaşadı.

Ayrıca, akşam saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda çeşitli kazalar da meydana geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgede 7 ayrı kaza gerçekleşti. Trafik kazalarında 8 kişi yaralandı, İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Trafik ekipleri de yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Yaz tatili sona erdi, okula dönüş yoğunluğu: 43 ilin geçiş noktası böyle görüntülendi - Son Dakika

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