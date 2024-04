Yeniden seçilen Başkan Fatma Şahin, yeni döneminin ilk gününde coşkuyla karşılandı

Down Sendromu Farkındalık Günü'nde 'Sarı Hayaller' Etkinliği Gerçekleştirildi

Vakıfbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Down Sendromlu bireylerin yapay zeka destekli tablolardan oluşan 'Sanat ve Biz' sergisi açıldı. Keremcem, Elif Buse Doğan ve Ümit Yılmaz'ın yanı sıra down sendromlu sanatçıların da sahne aldığı konser düzenlendi. Etkinlikte, engelli bireylerin hayatın her alanını paylaştıkları vurgulandı.