Yenişehir'de Tavuk Dönerde Zehirlenme İddiası Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Yenişehir'de Tavuk Dönerde Zehirlenme İddiası Reddedildi

Geniş Video İzle

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tavuk dönerden zehirlendiği iddia edilen 47 kişinin durumu sonrası yapılan laboratuvar incelemelerinde gıda kodeksine uygun bulgulara rastlandı. İşletme sahibi, olaydan şüphe duyduklarını belirtti.

12.12.2024 11:38  Güncelleme: 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir'de çok sayıda kişi zehirlenmişti...Tavuk döner masum çıktı

Laboratuvarda yapılan incelemede tavuk dönerde bulguya rastlanmadı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 47 kişinin tavuk dönerden zehirlendiği iddiasıyla mühürlenen dükkandan alınan numuneler, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı tarafından yapılan incelemelerde gıda kodeksine uygun çıktı. Belediye işyerini tekrar faaliyete açtı. İşyeri sahibi ise, "Bu işten alnımızın akıyla çıktık" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 5 Aralık 2024 tarihinde gece yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddia edilen 47 kişi, kusma şikayetiyle hastaneye başvururken, olayın yaşandığı işletme belediye tarafından mühürlendi. Dönerden alınan numuneler ise, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda ise numunesi alınan tavuk dönerde zehirlenme belirtisine rastlanmazken, gıda kodeksine uygun çıktı.

Bunun üzerine işyerinin mührü belediye tarafından sökülürken, zehirlenmenin asıl sebebinin ise henüz belirlenemedi. İnceleme sonucu Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İlçe Müdürlüğümüz kontrol görevlilerince, Cumhuriyet Başsavcılığı 04.12.2024 tarihli ve 2024- 1321 numaralı yazısı gereği 'Mız-Mız Döner Bilal Ertun, Kurtuluş Mah. Atatürk Cad. No: 2/2B' adlı ve adresli işletmenizden alınan pişmiş tavuk döner, marul salatası, döner sosu numuneleri Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemeye göre, numune sonuçları Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygundur."

İşletme sahibi Bilal Ertun yaptığı açıklamada ise, "Bizim tüm ürünlerimiz günübirlik geliyor. Hepsi faturalı ve barkodlu ortalama 150 kilogram tavuk döner satıyoruz ve yaklaşık bin kişi günlük geliyor. O gün saat 20: 00'a kadar yaklaşık 600 tane müşterimiz gelmişti. Bu 600'ün içinde sadece 50 kişi mi zehirlendi? Ben bu olaydan şüpheleniyorum. Bu bir salgında olabilir. Biz numune sonuçlarımızı aldık ve temiz çıktı. Bu işten alnımızın akıyla çıktık. En kısa zamanda işletmemizi açacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Yenişehir, İnceleme, Sağlık, Hukuk, Genel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Yenişehir'de Tavuk Dönerde Zehirlenme İddiası Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:48:00. #1.11#
SON DAKİKA: Yenişehir'de Tavuk Dönerde Zehirlenme İddiası Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.