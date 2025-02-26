Yıldırım'ın Tarihi Aksı Yeniden Hayata Geçiyor - Son Dakika
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Genel

Yıldırım'ın Tarihi Aksı Yeniden Hayata Geçiyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihi aksı canlandıracak projelerle inanç turizmini hareketlendireceklerini duyurdu. Setbaşı, Yeşil Camii, Emir Sultan Camii ve Yıldırım Külliyesi'nin yer aldığı bölgede yapılan düzenlemelerle turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.

26.02.2025 19:41
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Yıldırım'da tarihi aks yeniden canlanacak

BURSA - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın tarihi aksını yeniden canlanacaklarını, otoparkından yürüyüş yollarına, eğitim alanlarından restoranlara kadar birçok çalışmayla inanç turizmini hareketlendireceklerini söyledi.

Yıldırım Belediyesi, Setbaşı, Yeşil Camii, Emir Sultan Camii ve Yıldırım Külliyesini içinde barındıran tarihi aksta, turizm potansiyelinin kullanılması için yoğun yapılaşma, otopark gibi sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçti. Bölgede bulunan tarihi dokunun ortaya çıkartılması hem de bölge sakinlerinin talebine karşılık verilmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Kadim değerleriyle Yıldırım, Yeşil'i, Emir Sultan'ı, Yıldırım Külliyesi ve Cumalıkızık gibi çok önemli değerler silsilesine sahiptir. Bu değerlerimizden bir tanesi olan Yıldırım Külliyesi'nin geçtiğimiz dönem restorasyonu tamamlandı. Yıldırım Belediyesi olarak devraldık. Yıldırım Medresesiyle birlikte sanat merkezi olarak hizmete açacağız. İnanç turizmi ve kültürel değerlerimizi hemşehrilerimizle daha sık buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Yeşil- Emir Sultan aksında bir yayalaştırma projesiyle birlikte Yıldırım Külliyesi çevresinde de tur otobüslerinin rahatlıkla ulaşabileceği bir düzenleme yapmak istiyoruz. Yıldırım Medresesi'ni de klasik sanatlar merkezi haline çevireceğiz" şeklinde konuştu.

Yıldırım Medresesi'nin klasik sanatlar merkezi olarak hizmet vereceğini belirten Yılmaz, "Bu bölgede çevre düzenlemeleri yapılacak. Bölgeye rahat ulaşımın sağlanması için gerekli adımları atacağız. Hem bireysel hem de tur otobüslerinin park edebileceği otoparklar oluşturacağız. Çevrede birtakım iyileştirmeler gerçekleştireceğiz. Medresedeki klasik sanatlar eğitimleri, hoca talebe ilişkisiyle ihtisas düzeyinde eğitim alacaklar. Ayrıca bölgede yeme içme mekanları, sergi alanlarıyla birlikte yaşayan bir medrese olacak" dedi.

Yeşil ile Emir Sultan arasındaki Hocataşkın Mahallesi üzerinde bir proje geliştireceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bu noktada Mimarlar Odası ile proje yarışmasına çıkıyoruz. Bunun neticesinde yaya aksını oluşturmuş olacağız. Aynı zamanda Hocataşkın Mahallesi'nde yapacağımız iyileştirmeler ve otopark alanlarıyla bölge trafiğini de rahatlatmış olacağız. Tarihi aksta, turizm potansiyelinin kullanılması için yoğun yapılaşma, otopark gibi sorunlar bulunan bölgede hem tarihi dokunun ortaya çıkartılması hem de bölge sakinlerinin talebine cevap verilerek inanç turizminin gelişmesine imkan sağlanması kaydıyla kentsel tasarım ve fikir yarışması düzenliyoruz" diye konuştu.

Proje ile ilgili Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile görüşmeler yapıldı ve yarışma projesi hazırlandı. Gerçekleştirilecek çalışma ile birlikte alanın turizm potansiyelinin harekete geçirilmesi, yaya ulaşımı, sosyal donatı ve otopark ihtiyaçlarının karşılanması ile birlikte Yıldırım'ın önemli değerlerinin gün yüzüne çıkması planlanıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Setbaşı, Yıldırım Külliyesi, Yeşil, Emir Sultan tarihi aksının Bursa'nın turizmine ve tarihi kimliğinin ön plana çıkmasına önemli katkılar sağlamak için hareket ediyoruz. Tarihi aksının canlandırılmasıyla ilgili bölge sakinlerimizle istişare toplantıları gerçekleştirdik. Ortak akılla ortaya koyacağımız yol haritası ile birlikte bölgeye gelen misafirlerimizin bu manevi atmosferi soluyabilecekleri bir iklim oluşturmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Emir Sultan, Yeşil Camii, Yıldırım, Turizm, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Yıldırım'ın Tarihi Aksı Yeniden Hayata Geçiyor - Son Dakika

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