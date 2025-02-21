Yıldız Parkı'nda Sincaplar Kar Eşliğinde Yiyecek Aradı

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Soğuk havada sincaplar Yıldız Parkı'nda yiyecek aradı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı Yıldız Parkı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Beyaz örtüyle kaplanan parkta sincaplar ağaçlarda yiyecek aradı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası mega kentin çeşitli yerlerinde ilginç görüntüler oluşturdu. Etkili olan kar yağışının ardından Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı da beyaza büründü. Park'ta yiyecek arayan sincaplar ise ağaçlar arasında dolaştı. Öğle saatlerinde etkisini azaltan kar yağışı sonrası ağaçtan inen sincaplar yerde yemek aradı. Yerden aldıkları yemek ile tekrar ağaca tırmanan sincaplar bir süre yemeğini yedikten sonra ortadan kayboldu.