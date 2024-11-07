Yunus Timleri Öğrencilere Gösteri Düzenledi

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Yunus Timlerinden ilkokul öğrencilerine nefes kesen gösteri

KARAMAN - Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timlerinin ilkokul öğrencilerine yaptığı motorlu gösteri öğrenciler tarafından çok beğenildi.

Karaman'da Sekiçeşme Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte Motosikletli Yunus Timleri öğrencilere gösteri yaptı. Yaptıkları gösterilerle öğrencilerin beğenisini kazanan Yunus Timleri, motosikletin üstünde Türk bayrağı açarak ve selam vererek gönülleri kazandı. Ekiplerin gösterilerini Karaman İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan da, öğrencilerle birlikte izledi. Emniyet Müdürü Turhan ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler çok sevindi. Öğrenciler, Motosikletli Yunus Timlerinin gösterilerini izlemenin çok keyifli ve heyecan verici olduğunu, ileride polis olmak için can attıklarını söyledi.

Gösteri öğrencilerin motosikletlerin üstünde hatıra fotoğrafı çektirmesi ile son buldu.