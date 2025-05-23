Zehra Kınık’a 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Zehra Kınık’a 15 Yıla Kadar Hapis İstemi

23.05.2025 21:52
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Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada savcı, 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Zehra Kınık'ın yargılandığı davada mütalaa: Savcı 15 yıla kadar hapsini istedi

İSTANBUL - Beykoz'da kullandığı araç ile karıştığı kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki'nin ölümüne neden olan Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Cumhuriyet Savcısı, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istedi.

Beykoz'da 9 Temmuz'da eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin yolcu olarak bulunduğu motosiklete çarpmıştı. Çeki'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi.

Mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık'ın tali yoldan ana yola girdiği sırada, seyir halinde olan Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı ve arkasında bulunan Batın Barlasçeki'nin motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak kaldırıma çıktı, yayalar Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünçelik'e çarptı. Motosiklet sürücüsü Öztürk ve yayalar yaralanırken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili kolluk görevlilerinin düzenlediği trafik tespit tutanağına göre Fatma Zehra Kınık'ın Karayolları Trafik Kanunu 57/1-A maddesine göre sanık sürücü Fatma Zehra Kınık'ın kural ihlali yaptığı, suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk'ün Karayolları Trafik Kanunu 52/1-B maddesini 'Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak' ihlal ettiği ve kusurlu olduğu tespit edildi. Mütalaada suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk'ün kaskının takılı olmadığı ve A1 sürü ehliyetinin olduğu, Batın Barlasçeki'nin ise kaskının olmadığı B sınıfı sürücü belgesinin olduğu olay sırasında sürücülerin alkolsüz olduğu aktarıldı.

15 yıla kadar hapsi istendi

Savcı mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme, taraflara mütalaaya kadar savunmalarını sunmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA

Fatma Zehra, İstanbul, 3-sayfa, Mahkeme, Güncel, trafik, Hukuk, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Zehra Kınık’a 15 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

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