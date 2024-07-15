Zekai Aksakallı, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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Genel

Zekai Aksakallı, şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, FETÖ tarafından düzenlenen darbe girişiminin 8. yıldönümünde şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Aksakallı, burada yaptığı açıklamada, bu ülkede Ömer'lerin bitmeyeceğini ve istiklale aşık bir millet olduklarını vurguladı.

15.07.2024 23:25
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Zekai Aksakallı: "Bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz"

Aksakallı şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

NİĞDE - 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit Ömer Halisdemir'e verdiği emirle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbecilerin eline geçmesini engelleyen emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; "Bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım" dedi.

FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin 8. yıldönümünde emekli Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı; darbeci Semih Terzi'nin karargaha girmeden öldürülmesi emrini verdiği şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrini ziyaret etti. Baba Hasan Hüseyin Halisdemir ile sarılan Aksakallı, daha sonra şehit Halisdemir'in mezarı başında dua etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Zekai Aksakallı; "İhanet şebekelerinin ülkemizin istiklaline, geleceğine ihanetlerinin 8. yıldönümü. Ülkesinin istikbali için şahadete yürüyen Ömer Halisdemir'in de 8. şehadet yılı. Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömer'ler bitmez. İstiklaline aşık bir milletiz. Dışarıdaki ihanet şebekeleri, içerideki bunların uzantıları hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını kafalarına sokmaları lazım. Bu millet istikbaline aşık, bu uğurda şehadete uğrayan nice Ömer'ler yetiştiren bir millet. Ömer'imin şahadetini kutluyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için şahadete eren bütün şehitlerimizi minnetle, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Darbe Girişimi, Genel, Son Dakika

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