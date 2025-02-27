Zeytinburnu'nda 'Emanet' Hat Koleksiyonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Genel

Zeytinburnu'nda 'Emanet' Hat Koleksiyonu Sergisi Açıldı

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 'Emanet' isimli Galeri Kalem Güzeli Hat Koleksiyonu Seçki Sergisi, 500 yıllık eserleri ile Ramazan boyunca sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

27.02.2025 19:25
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Zeytinburnu'nda "Emanet" Galeri Kalem Güzeli Hat Koleksiyonu Seçki Sergisi açıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Emanet" isimli Galeri Kalem Güzeli Hat Koleksiyonu Seçki Sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonu'ndan hazırlanan seçkide 5 asırlık hat çalışması yer alırken, sergi Ramazan ayı boyunca ziyaret açık olacak.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından "Emanet" isimli Galeri Kalem Güzeli Hat Koleksiyonu Seçki Sergisi açılış programı düzenlendi. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve birçok vatandaş katıldı. Başkan Arısoy, vatandaşlar ile beraber sergiyi gezdi. Galeri Kalem Güzeli Koleksiyonu'ndan seçki hazırlanırken, 5 asırlık ve günümüzden eserler yer alıyor. Serginin 28 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.

"Ramazan boyunca açık kalacak bir sergiyi açıyoruz"

Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'mizde Ramazan boyunca açık kalacak bir sergiyi açıyoruz. Fatih'te kurulu bulunan 'Galeri Kalem Güzeli'nin koleksiyonundan derlenmiş bir sergi. Çok kıymetli imzalar ve eserler var. Koleksiyonerlere ve küratörümüze teşekkür ediyoruz. Ramazan ayı boyunca İstanbul'un kültür ve sanat severlerini Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'mizde sanat galerimize bekliyoruz. Buradaki güzel eserleri seyretmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sergide, 500 yıl önceki eser var"

Sergi açılışında konuşan küratör Mehmet Lütfi Şen, " Bu sergiye 'Emanet' dememizin sebebi şu; Burada 500 yıl önceki eser var. O eseri bir zamanlar muhafızlar korudu. Koleksiyonlarda kaldı. Ben bütün koleksiyoncuların ellerindeki eserleri medeniyet adına emanet olarak tuttuklarını ve onları muhafaza ettiklerini düşünüyorum. Galeri Kalem Güzeli'nin 20 yıllık bir koleksiyon tarihi var. Gerçekten hem Türk resmi konusunda mükemmel bir koleksiyon hem de hat tarihi anlamında mükemmel bir koleksiyon. Bizim hat sanatımız dünyada da çok takdirle karşılanıyor. Çağdaş sanata çok yakın bir duruşu var. Hat, günümüzde de güzel bir şekilde devam eden bir sanat geleneğimiz. Bu sergide seçili eserlerle bütün bir tarihi yakından görmek mümkün. O yüzden izleyiciler Ramazanın sonuna kadar bu sergiyi izleyebilirler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zeytinburnu'nda 'Emanet' Hat Koleksiyonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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