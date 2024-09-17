Zeytinli Mahallesi'nde Sel Sonrası Yıkılan Köprü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Zeytinli Mahallesi'nde Sel Sonrası Yıkılan Köprü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Zeytinli Çayı'nda geçen yıl yıkılan köprünün yeniden inşası için mahalle halkı ve esnafı imza kampanyası düzenledi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, konunun takipçisi olacaklarını bildirdi.

17.09.2024 18:02  Güncelleme: 18:04
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Zeytinli Çayı'nda sel felaketinde yıkılan köprünün yeniden yapılması isteniyor

Selde yıkılan köprü için Zeytinli Mahallesi halkı ve esnaftan imza kampanyası başlattı

BALIKESİR - Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Zeytinli Çayı üzerinde meydana gelen yoğun yağışlar sonucunda yıkılan köprünün yeniden yapılması talep ediliyor. Zeytinli Mahallesi sakinleri ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafı, topladıkları imzaları Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'a teslim etti. Başkan Ertaş, konunun ilgili makamlara iletildiğini ve imzalarla birlikte konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

11 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen yoğun yağış sonrası Zeytinli Mahallesi'nde, eski Çanakkale- İzmir yolu üzerinde bulunan köprü yıkıldı. Köprünün yıkılmasıyla Zeytinli Mahallesi ve bölgedeki sanayi esnafı büyük bir mağduriyet yaşarken, ulaşım sadece E-87 Karayolu üzerindeki köprü ile sağlanıyor. Bu durum, sanayiye gitmek isteyen vatandaşlar ile ova bölgesindeki arazilerine ulaşmak isteyen çiftçiler için zorluk oluşturuyor.

Zeytinli Mahallesi sakinleri ve sanayi esnafı, eski köprünün yıkılmasıyla birlikte ulaşımın daha da zorlaştığını dile getiriyor. Özellikle çiftçilerin traktör ve tarım makineleri ile yoğun trafikte yer alan E-87 Karayolu'nu kullanmak zorunda kalmaları tehlike oluşturuyor.

Edremit Belediyesi, yıkılan köprünün yeniden yapılması için Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve ilgili kurumlara karşı girişimlerde bulundu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Zeytinli Mahallesi Muhtarı Tarık Varol, mahalle sakinleri ve Kızılay Sanayi Sitesi esnafları yıkılan köprünün başında bir araya gelerek sorunun ciddiyetine dikkat çekti. Başkan Ertaş, köprünün yeniden yapılması için ilgili kurumlara bildirildiklerini belirterek "Bu köprü, Zeytinli, Kızılkeçili, Dallas bölgesi, sanayi başta olmak üzere bölgede için önem arz ediyor. Bu bölgelere ulaşmak için alternatifsiz olarak sadece anayol üzerinde ki köprü kullanılmak zorunda kalınıyor. Bu hem yoğun olan trafiği daha da yoğun hale getirirken ova bölgesinde ki arazilerine giden çiftçilerimizin traktör ve tarım aletleri ile ana yolu kullanmak zorunda kalmaları yoğunluğun ötesinde tehlike oluşturuyor. Köprünün yeniden yapımı için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Toplanan bu imzalarla birlikte Kaymakamlık makamı başta olmak üzere ilgili kurumlarda takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Zeytinli Mahallesi'nde Sel Sonrası Yıkılan Köprü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinli Mahallesi'nde Sel Sonrası Yıkılan Köprü İçin İmza Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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