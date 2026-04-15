Yeniden Refah Partisi'nden Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit Hakkında Açıklama - Son Dakika
Yeniden Refah Partisi'nden Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit Hakkında Açıklama

15.04.2026 01:18  Güncelleme: 02:22
(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Tokat'ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit'in kendileriyle herhangi bir bağı olmadığını, partinin disiplin kurallarına aykırı eylemleri nedeniyle 30 Haziran 2025 tarihinde ihraç edildiğini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Tokat'ın Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit'e ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Pelit'in, partinin disiplin kurallarına aykırı eylemleri nedeniyle İl Disiplin Kurulu kararı doğrultusunda 30 Haziran 2025 tarihinde partiden ihraç edildiği belirtildi.

Parti açıklamasında, son günlerde bazı basın organlarında yer alan ve Ali Pelit'in "Yeniden Refah Partisi Belediye Başkanı" olarak anıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yeniden Refah Partisi, ilgili kişinin partiyle herhangi bir ilişkisinin kalmadığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Güncel, Pelit, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisi'nden Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit Hakkında Açıklama - Son Dakika

SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nden Çat Beldesi Belediye Başkanı Ali Pelit Hakkında Açıklama - Son Dakika
