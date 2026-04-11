1,65 Milyon Samuray Arısı Doğaya Salınacak
1,65 Milyon Samuray Arısı Doğaya Salınacak

11.04.2026 11:23
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, kahverengi kokarca ile mücadele için 1,65 milyon samuray arısı üretecek.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Türkiye'de başta fındık olmak üzere, 300 bitkiye zarar vererek ekonomik kayba sebep olan kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele amacıyla 1 milyon 650 bin samuray arısı üretilerek 40 ilde doğaya salınacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda, kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla Samsun, Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da samuray arısı üretimi gerçekleştiriliyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz, AA muhabirine, başta fındık olmak üzere 300 bitkiye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadele için çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Zararlının Türkiye'ye ilk giriş yaptığı yıldan itibaren çalışmalara başladıklarını vurgulayan Deligöz, "2023 yılında laboratuvarımızı kurduk. Bu amaçla 2023 yılında 22 bin, 2024 yılında 207 bin, 2025 yılında ise 1 milyon 156 bin samuray arısı üretimi yaparak doğaya salımını yaptık. Tabii sadece biyolojik mücadele yapmıyoruz. Bakanlığımızın politikası kapsamında kimyasal, biyoteknik, mekanik ve biyolojik mücadeleyi bir arada yürütüyoruz." dedi.

"Kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük"

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 1 milyon 650 bin samuray arısı üretimi hedeflediğine işaret eden Deligöz, "Bu üretimini Tokat, Yalova, Ankara ve Giresun'da enstitülerimizdeki laboratuvarımızla birlikte yürütüyoruz. Biz, bu enstitülerin koordinatörü olarak görev yapıyoruz. Bu sene Türkiye genelinde 40 ilde 1 milyon 650 bin samuray arısı salımı yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında kışlak mücadeleyi, cezbet öldür yöntemini, mekanik, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyi de gerektiği zamanlarda kullanıyoruz." diye konuştu.

Samsun'daki enstitülerinde bu yıl 650 bin samuray arısı üretimini planladıklarını aktaran Deligöz, bu hedefin üzerine de çıkabileceklerini kaydetti.

Deligöz, kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde sahada gözlemleme çalışması yürüttüklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Yaptığımız gözlemleme çalışmalarında kahverengi kokarca popülasyonunun yüksek oranda artmadığını, sabit kaldığını gördük. Bunun dışında Marmara Bölgesi'ne doğru popülasyon artışı var. Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde üreticilerimizle 3 yıldır yaptığımız entegre mücadelemiz sonuç verdi. Önümüzdeki seneden itibaren kahverengi kokarca popülasyonunun aşağı doğru ineceğini öngörüyoruz. Batı Marmara Bölgesi'nde de üreticiler bilinçlendikçe, samuray arısını salmaya devam ettikçe popülasyon azalacaktır. Samuray arısı doğaya adapte oldu. Yıldan yıla kahverengi kokarca popülasyonu azalacaktır."

Kaynak: AA

AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var AK Partili Türkmenoğlu barış için 3 ülkeyi işaret etti: Büyük gayretleri var
Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı Dikkat çeken para itirafı Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı
Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık ’zimmet’ ve ’dolandırıcılık’ operasyonu Antalya merkezli 7 ilde 52 milyon liralık 'zimmet' ve 'dolandırıcılık' operasyonu
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze Savaştaki iki devletin cenaze takası: 41 cenazeye karşılık 1000 cenaze
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

11:14
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün
11:08
İran’dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
11:04
Yok artık daha neler Immobile 13 dakikada rakibin içinden geçti
Yok artık daha neler Immobile! 13 dakikada rakibin içinden geçti
10:54
Pakistan’dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı
10:37
“İsrail için 100 bin savaşçım hazır“ diyen ülke, Türkiye’yi tehdit etti
"İsrail için 100 bin savaşçım hazır" diyen ülke, Türkiye'yi tehdit etti
10:04
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu
