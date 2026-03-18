1. Balkan Türk Toplumu Buluşması Sonuçları Açıklandı
1. Balkan Türk Toplumu Buluşması Sonuçları Açıklandı

18.03.2026 11:28
İHH ve Balkan Çalışmaları Merkezi'nin buluşmasında, toplumun güçlenmesi için eylem planları belirlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Balkan Çalışmaları Merkezi işbirliğinde düzenlenen 1. Balkan Türk Toplumu Buluşması'nın sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

İHH'den yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 20 Aralık 2025'te düzenlenen 1. Balkan Türk Toplumu Buluşması'nda eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ile 44 kanaat önderi, siyasetçi ve akademisyenin görüşlerini paylaştığı belirtildi.

Açıklamada, buluşmaya ilişkin sonuç bildirgesinin de hazırlandığı kaydedildi.

Balkan Türk toplumunun sadece geçmişin emaneti olarak değil, bölgenin geleceğini şekillendiren kurucu bir güç olarak tanımlandığı aktarılan bildirgede, artık kağıt üzerinde kalan teşhisler yerine 90 günlük eylem planları ve performans göstergeleri döneminin başladığı kaydedildi.

Bildirgede, hak ihlallerine karşı "Balkanlar Hukuki Okuryazarlık ve Hak Destek Ağı" kurulması ve genç hukukçulara mentörlük desteği verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edilerek, toplumun güçlenmesi için yardım bekleyen modelden kadın kooperatifleri ve mikro finans destekli üretim ve beceri odaklı modele geçişin ilan edildiği bildirildi.

Türkçe eğitimin güçlendirilmesi amacıyla öğretmen kadrolarının desteklenmesi ve Türk öğrencilerin kamu sınavlarında dezavantaj yaşamaması için dil projelerinin geliştirilmesi talebinin yer aldığı bildirgede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının bir güvence mekanizması olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Bildirgede, sistematik vatandaşlık modelleri ve sağlık hizmetlerinden yararlanma kolaylığına dikkat çekilerek, dini faaliyetler ile örgütsel aidiyet sınırlarının netleşmesi gerektiğine işaret edildi.

Türkiye menşeli yapıların yerel hassasiyetlerle zaman zaman uyumsuzluk gösterdiği ifade edilen bildirgede, 2013'ten bu yana ilahiyat eğitimi için öğrenci gönderilmemesinin yaratacağı nitelikli insan kaynağı krizine karşı acil önlem çağrısında bulunuldu.

Toplantının somut çıktılarından birinin de sürecin takibi için "sekretarya" kurulması kararı olduğu belirtilen bildirgede, yılda en az 2 kez düzenli toplanacak olan bu platformun, eğitim, kültür, ekonomi ve siyaset alanlarında çalışma grupları oluşturarak 3 ve 6 aylık ilerleme raporları hazırlayacağı anlatıldı.

Bildirgenin sonuç bölümünde ise Balkan Türk toplumunun sadece geçmişin mirasçısı değil, coğrafyanın kurucu unsuru olduğu anımsatılarak, "Ben merkezli yaklaşımdan biz bilincine geçiş sağlanmadan kalıcı başarı mümkün değildir. Bu buluşma, somut çıktılar üretme iradesinin ortaya konduğu bir başlangıç noktasıdır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

