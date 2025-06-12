1. Çeşme Oto Show, Otomobil Tutkunlarını Bekliyor

(İZMİR) - Çeşme, otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Otomobil tutkunlarını bir araya getirecek bu önemli buluşmanın ilçemize sosyal ve ekonomik katkılar sunacağına inanıyor, tüm vatandaşlarımızı 13-15 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'na bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.

Otomotiv sektörünün önde gelen markaları, 13 Haziran'da Çeşme'de buluşuyor. OTOLIFE'ın, Çeşme Belediyesi'nin katkılarıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği 1'inci Çeşme Oto Show, 13–15 Haziran 2025 tarihleri arasında 3 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Organizasyonda, otomotiv dünyasının en yeni modelleri ve teknolojik gelişmeleri tek çatı altında otomobil meraklılarının beğenisine sunulacak. Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar, elektrikli modeller ve premium segment markalar da etkinlikte yer alacak. Katılımcı markalar, fuar süresince 3 güne özel kampanyalar, fiyat avantajları ve lansman fırsatları sunacak.

Başkan Denizli, "Vatandaşlarımızı bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çeşme olarak sadece yaz turizmiyle değil, yıl boyunca sosyal, kültürel ve sektörel organizasyonlarla da yaşayan bir kent olmayı hedefliyoruz. 1. Çeşme Oto Show, bu vizyonun güçlü bir yansıması. Otomobil tutkunlarını bir araya getirecek bu önemli buluşmanın ilçemize sosyal ve ekonomik katkılar sunacağına inanıyor, tüm vatandaşlarımızı 13-15 Haziran tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'na bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Dizen, "Otomobil severleri sektörümüzün yenilikleriyle buluşturuyoruz"

OTOLIFE Genel Müdürü Dizen şunları söyledi:

"Ülkemizin farklı noktalarında düzenlediğimiz etkinliklerle otomobil severleri sektörümüzün yenilikleriyle buluşturuyoruz. Bu sayede hem sektöre ekonomik katkı sağlıyor hem de kamuoyuna değerli bir hizmet sunuyoruz. Günümüzde otomobiller artık bir lüks değil, günlük yaşamın bir ihtiyacı haline gelmiş durumda. Biz de bu ihtiyaca karşılık olarak vatandaşlarımıza marka ve teknoloji kıyaslaması yapabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Çeşme gibi önemli bir turizm merkezinde gerçekleştireceğimiz bu organizasyona gelen yoğun ilgi bizi ayrıca mutlu ediyor."

Dizen ayrıca, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan Çeşme Kaymakamlığı'na ve Çeşme Belediyesi'ne teşekkür etti