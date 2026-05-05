1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta 1 Mayıs etkinlikleri ile dayanışma mesajları verildi.

Erzurum, Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum'da HAK-İŞ üyeleri, Havuzbaşı Kent Meydanı'nda toplandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Erdoğan Çelik, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta emeğin hak ettiği değeri görmesinin ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla olacağını söyledi.

Konfederasyon taleplerini yineleyen Çelik, "Daha fazla dayanışma, daha çok refah, güvenceli istihdam, güçlü sosyal güvenlik, sağlam iş güvencesi ve gerçek bir sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Tüm emekçileri, örgütlü mücadelenin çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz." dedi.

Barış mesajı da veren Çelik, şöyle devam etti:

"İnsani, vicdani ve küresel bir dayanışma hareketi olan Sumud Filosu'na selam olsun. HAK-İŞ Konfederasyonumuz başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından 100'ü aşkın ülkeden 3 binden fazla katılımcının ve 100'ü aşkın geminin yer aldığı Küresel Sumud Filosu ile Gazze için yola çıkan aktivistleri, insani yardımları ulaştıranları, zulme karşı direnenleri ve Filistin'in özgürlüğü için mücadele edenleri dayanışma duygularımızla selamlıyoruz."

Program, basın açıklamasının ardından sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Tarihi Kongre Binası önünde başlayan programa sendika temsilcileri ile siyasi parti üyeleri katıldı. Buradan yürüyüşe geçen grup, PTT kavşağına geldi.

Kavşakta günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekerek kutlamayı sürdürdü.

Tunceli

Tunceli'deki Sanat Sokağı'nda bir araya gelen bazı parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kışla Meydanı'na yürüdü.

Pankart ve döviz taşıyan katılımcılar, zaman zaman slogan attı. Polis kontrolünde meydana alınan katılımcılar, konuşmaların ardından müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Erzincan

Erzincan'da sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri, Eski Otogar Alanı'nda bir araya geldi.

Çeşitli döviz, afiş ve pankart ile Türk bayrakları taşıyan grup, polisin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden Kızılay Meydanı'na slogan atarak yürüdü.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün de katıldığı kutlama, konuşmaların ardından verilen konser ve katılımcıların halay çekmesiyle sona erdi.

Kars

Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında başladı.

1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kaldırımda yürümelerine izin verildi.

Katılımcılar, geniş güvenlik önlemleri altında Gar Meydanı'nda yapılacak kutlamalar için yürüyüşe geçti.

Pankart ve dövizlerle yürüyen kalabalık, "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atarak alana geldi.

Kutlamalar, katılımcıların davul zurna eşliğinde halay çekmesi ve yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona erdi.

Kaynak: AA

