1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde EGO'dan ücretsiz toplu taşıma hizmeti - Son Dakika
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde EGO'dan ücretsiz toplu taşıma hizmeti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nde EGO\'dan ücretsiz toplu taşıma hizmeti

EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlara ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunacak. EGO otobüslerinin hareket saatleri ve güzergahları EGO CEP'TE mobil uygulaması ve ego.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

30.04.2024 19:21
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EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. 360 güzergahta, cumartesi servis programıyla hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde EGO'dan ücretsiz toplu taşıma hizmeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde EGO'dan ücretsiz toplu taşıma hizmeti - Son Dakika
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