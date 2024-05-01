1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da olağanüstü önlemler - Son Dakika
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1 Mayıs kutlamaları için İstanbul'da olağanüstü önlemler

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Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını ve 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen sendika, parti ve sivil toplum örgütleri toplanma noktalarına gitmeye başladı. Taksim, Saraçhane ve Beşiktaş'taki toplanma noktalarında olağanüstü önlemler alındı. İstanbul Valiliği, kutlamalara izin vermediği için pek çok ulaşım hattı kapatıldı ve cadde trafiğe kapatıldı. İETT, ek seferler düzenleyerek toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hale getirdi.

01.05.2024 10:13
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(İSTANBUL) - Anayasa Mahkemesi'nin kararının uygulanmasını ve 1 MayısTaksim'de kutlamak isteyen DİSK ve CHP'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sendika, parti, sivil toplum örgütü toplanma noktalarına gitmeye başladı. Taksim, Saraçhane ve Beşiktaş'taki toplanma noktalarında olağanüstü önlemler dikkati çekti. Valilik yetkilileri kentte yaklaşık 42 bin polisin görev yaptığını açıkladı.

Taksim'de kutlamalara bu yıl da izin vermeyen İstanbul Valiliği'nin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle aldığı olağanüstü önlemler çerçevesinde pek çok hatta, otobüs, tramvay, metro ve deniz seferleri yapılmıyor. Yüze yakın cadde 04.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı. Yenikapı- Hacıosman metrosu, Vezneciler Levent, M11 Kağıthane Yıldız arası ulaşım yapamıyor. Kabataş-Taksim füniküler seferleri durduruldu. Kabataş tramvayı Topkapı -Kabataş arası yolcu taşıyamıyor. Alibeyköy tramvayında son durak Cibali oldu. Çok sayıda İETT seferi durduruldu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına pek çok noktadan yolcu taşınamayacak. Marmaray - Sirkeci istasyonu çift taraflı ulaşıma kapatılacak. İETT, aksama yaşanmaması için ek seferler düzenledi. Toplu ulaşım araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine bugün ücretsiz olacak.

1 Mayıs kutlamaları için İstanbul\'da olağanüstü önlemler
Kaynak: ANKA

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