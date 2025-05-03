1 Mayıs Kutlamalarında 13 Tutuklama - Son Dakika
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1 Mayıs Kutlamalarında 13 Tutuklama

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1 Mayıs için Taksim'de gözaltına alınanlardan 13'ü tutuklandı, 163 kişi serbest bırakıldı.

03.05.2025 10:04
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(İSTANBUL) 1 MayısTaksim'de kutlamak isterken gözaltına alınıp hakimliğe sevk edilenlerden 13'ü tutuklandı, 163 kişi serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) MYK üyesi Ali Haydar Saygılı, PM üyeleri Aydın Kılıçdere, Hüseyin İldan ile Limter-İş Örgütlenme Uzmanı Devrim Yurtsever de var. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların çoğuna yurt dışı çıkış yasağı kondu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isterken, 1 Mayıs öncesi ve günü gözaltına alınanlardan 372'si emniyetten serbest bırakılmıştı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilenlerin işlemleri ise geç saatlere kadar devam etti. Tutuklama veya adli kontrol talepleriyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilenlerden 13'ü tutuklandı, 163 kişi serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) MYK üyesi Ali Haydar Saygılı, PM üyeleri Aydın Kılıçdere, Hüseyin İldan ile Limter-İş Örgütlenme Uzmanı Devrim Yurtsever de var. ESP Eş Genel Başkanı Murat Çepni ise serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların çoğuna yurt dışı çıkış yasağı kondu.

Serbest bırakılanlar, yakınları, arkadaşları tarafından adliye önünde sevinçle karşılandı. Yapılan açıklamada ise Taksim'in 1 Mayıs alanı olduğu, kutlamaların orada yapılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1 Mayıs Kutlamalarında 13 Tutuklama - Son Dakika

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