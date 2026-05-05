1 Mayıs'ta Taksim'de DİSK Kutlaması
1 Mayıs'ta Taksim'de DİSK Kutlaması

DİSK üyeleri, 1 Mayıs kapsamında Taksim'de anıta çelenk bırakarak basın açıklaması yaptı.

Fırat ALKIZ/ DİSK üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri Taksim Meydanı'na geldi. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldıktan sonra DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklamalarda bulundu.

'1 MAYIS BİRLİK VE BERABERLİK GÜNÜ'

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bugün İşçilerin Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında alanlarda, meydanlarda ve dünyanın her yerinde işçiler, emekçiler, bu ülkenin ve bu dünyanın bütün değerlerini ve güzelliklerini üretenler alanlarda, meydanlarda olacağız. Bu meydan Türkiye işçi sınıfının, emekçi halkın, kadınların, gençlerin hafızasıdır. Birliğimizdir, dayanışmamızdır. Bu meydan mücadelemizdir ve bu meydan bu simgesel anlamıyla bizim açımızdan son derece değerlidir, anlamlıdır. Taksim'in ve 1 Mayıs'ın yasaklı olduğu yıllarda Taksim'e yürüdüğümüzde de, 80'li yılların başında kapalı salonlarda 1 Mayıs'ı kutladığımızda da, çeşitli meydanlarda 1 Mayıs yaptığımızda da; ve 2010, 2011 ve 2012'de bu meydanda, tam da bu meydanda sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük 1 Mayıs'larını yaptığımızda da, 2013 yılından sonra yeniden haksız hukuksuz bir biçimde Taksim Meydanı yasaklandığında da bu gerçek değişmemiştir. O nedenle bugün bir kez daha Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi için verdiğimiz mücadelede bugün burada Taksim Meydanı'ndayız. Herkesi Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs meydanlarında buluşmaya çağırıyoruz. Hepimizin eşit ve özgür bir biçimde yaşadığı bir ülkede 1 Mayıs'ı özgürce kutladığımız günleri hep birlikte getireceğiz. Mücadeleyle, birlikle, dayanışmayla getireceğiz. Evet, 1 Mayıs işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

