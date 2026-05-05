1 Mayıs'ta Taksim'de İşçi Bayramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 Mayıs'ta Taksim'de İşçi Bayramı

1 Mayıs\'ta Taksim\'de İşçi Bayramı
05.05.2026 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KASK ve HEP-SEN, Taksim'de çelenk bırakarak emek eşitliği ve adalet talep etti.

BAĞIMSIZ Kamu Sendikaları Konfederasyonu'nun temsilcileri (KASK) ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ile sendika üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e gelen Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'nun temsilcileri (KASK) ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek ile sendika üyeleri Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından basın açıklamasını HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek gerçekleştirdi.

'SON 12 AYDA YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE ENFLASYONLA YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yunus Şimşek, "Taksim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda, bir bayram kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Gerçekte kutlanacak ne bir vaziyet, ne bir ahval, ne de bir durum söz konusu değildir. Bizler 85 milyonluk Türkiye'mizde devlet memuruyuz. Ülkemizde yaşamını bir iş gücü satarak kazanan işçi sınıfı 85 milyonluk Türkiye'nin en az yüzde 80'idir. Bize bu düzen diye dayattıkları gelir adaletsizliği kapsamında maalesef Avrupa'da ilk sıradayız. Son 12 ayda yüzde 50'nin üzerinde enflasyonla yaşamaya çalışıyoruz. Gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir. Bizler işçi sınıfı olarak bu memlekette adaletin olduğu, liyakatin esas alındığı, emeğin karşılığının verildiği, yoksulluğun kader olmadığı, güçlünün güçsüzü ezmediği, herkesin eşit yurttaş olduğu bir memleket isteme hakkımızı kullanıyoruz. Çocukların geleceğe umutla bakabildiği, büyüklerin gözünün arkada kalmadığı bir memleket isteme hakkımızı Taksim Meydanı'nda haykırıyoruz" dedi.

'NEREDE BİR MEMLEKET MESELESİ OLSA ORADA KASK OLACAK'

Yunus Şimşek, "Siyasi partilerden tarafsız, sendikalaşmanın bir zenginleşme aracı olarak kullanılmadığı, bağımsız ve tarafsız Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu KASK resmen kurulmuştur. Bu ülkenin köylüsüne, emekçisine, öğrencisine, sağlık çalışanlarına, eğitimcilerine, yerel hizmetlerde çalışanlarına, iletişimde, basında tüm yurttaşlara söz veriyoruz. Bundan sonra nerede bir emekçinin başı sıkışsa, nerede bir memleket meselesi olsa KASK orada olacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Mayıs'ta Taksim'de İşçi Bayramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 22:43:20. #7.12#
SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta Taksim'de İşçi Bayramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.