ABD'nin Massachusetts eyaletinde 1 milyon dolarlık piyango ödülünü kazanan El Salvador uyruklu Ariel Antonio Velasquez-Morales, ödülü almasından bir hafta sonra ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındı.

ICE'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Boston kentindeki ICE görevlilerinin Velasquez-Morales'i 24 Kasım'da East Boston mahallesinde düzenlenen göçmenlik denetimi operasyonları sırasında gözaltına aldığı kaydedildi.

Paylaşımda, Velasquez-Morales'in 15 Mayıs 2013'te ABD'ye yasa dışı yollarla girdiği ve 24 Nisan 2014'te bir göçmenlik hakiminin hakkında sınır dışı edilmesi kararı verdiği aktarıldı.

Velasquez-Morales'in Massachusetts Eyalet Piyangosu genel merkezinde ödül çekini alırken çekilmiş bir fotoğrafının da eklendiği açıklamada, "Amerikan vatandaşlarına ayrılan haklar ve ayrıcalıklar, yasa dışı göçmenlere değil, Amerikan vatandaşlarınadır." ifadeleri kullanıldı.