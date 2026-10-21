1. Sınıf Emniyet Müdürü Sula, Kırklareli'de öğrencilere ego ve vefa konusunda uyardı

Sahne performansları ve kişisel gelişim söyleşileriyle tanınan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Kırklareli'nde öğrencilere "ego ve vefa" uyarısında bulundu.

"Kırklareli Gençlik Buluşmaları" kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Sula, deneyimlerini anlattı.

Sula, yaptığı konuşmada, öğrencilerin popüler kültürden olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Öğrencileri uyandırmak ve bilgilendirmek için burada olduğunu dile getiren Sula, her canlının en temel ihtiyacının, birisinin ona varlığını hissettirmesi olduğunu kaydetti.

Herkesin birbirine "İyi ki varsın" demesi gerektiğini vurgulayan Sula, iyilik konusunda cimri davranılmaması gerektiğini belirtti.

Ego kavramının çok yaygın olduğunu belirten Sula, "Bu kavrama yanlış bir anlam yükleniyor. Ego benliktir gençler, farkında olmaktır. Altı boşsa şişmiş egolu olursun, kibirli, arsız olursun. Altı doluysa hakkındır, duruştur, omurgadır, öz farkındalıktır. Lütfen ego kavramını bilinçli, iyi kullanan gençlerden olun. Altı boşsa şişmiş egoludur, doluysa hakkıdır, o onun benliğidir????." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerin gelecek olduğunu ve bu nedenle gençleri önemsediğini ifade eden Sula, gençlerle bir araya geldiğinde çok heyecanlandığını söyledi.

Zaman zaman gençlere türküler seslendiren Sula, hazırladığı videoları da öğrencilere izletti.

Vefanın çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren Sula, şöyle devam etti:

"Biz birbirimize var ve değerli hissettirme konusunda gevşeklik gösteriyoruz. Önce birbirimizi seveceğiz. Birbirinize karşı vefasız olmayın. Ailenize, öğretmenleriniz ve dostlarınız arasında iyi ki varsın gibi cümlelerle birbirinize varlığınızı fark ettirin."