Kabotaj Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük Gurur - Son Dakika
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Kabotaj Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük Gurur

01.07.2026 17:11  Güncelleme: 17:38
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İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100. yılında düzenlenen törende, Manş Denizi'ni solo yüzerek geçen dünyanın ilk otizmli erkek sporcusu Tuna Tunca ve diğer başarılı sporcular ödüllendirildi.

(İZMİR) - 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen resmi törende, Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden sporcular ödüllendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu, Manş Denizi'ni solo yüzerek geçen dünyanın ilk otizmli erkek sporcusu Tuna Tunca, aldığı ödülle İzmir'e gurur yaşattı.

İzmir, Kabotaj Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yıl dönümü olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlama programı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Törene kamu kurumlarının temsilcileri, bürokratlar, meslek odaları, sporcular, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizci öğrencilerin Türk Bayrağı'nı göndere çekmesinin ardından Bölge Liman Başkanlığı çelengi Atatürk Anıtı'na sunuldu. Program kapsamında, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil ederek başarı kazanmış isimlere, gençleri spora teşvik ettikleri için ödül verildi.

SPORCU TUNCA'YA BÜYÜK ONUR

Manş Denizi'ni solo yüzerek geçen dünyadaki ilk otizmli erkek sporcu olan ve kariyerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün çatısı altında sürdüren Tuna Tunca ödül aldı. Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu bitiren ilk Türk olan ultra maraton yüzücüsü İzmirli sporcu Bengisu Avcı, Capri Adası ile Napoli arasındaki 28 kilometrelik parkurda genel klasman şampiyonu olan ve parkur rekorunu kıran Eda Savcıgil de ödüle layık görüldü.

Ayrıca Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yılı temalı şiirler okundu ve öğrencilere ödülleri takdim edildi. Körfez'de vapurlar sirenleriyle törene eşlik ederken yelken gösterileri de renkli görüntüler oluşturdu.

BAŞARIYA KULAÇ ATTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün sporcusu Tuna Tunca, genç yaşına rağmen çok sayıda başarıya imza attı. Birçok açık su yüzme yarışında engelli kategorisi olmaksızın kendi yaş grubunda madalya ve kupalar kazandı. İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını defalarca yüzerek geçti. İlk açık su geçişini Sakız Adası ve Çeşme arasında yaptı. Dünyanın en eski ultra maratonu Capri-Napoli açık deniz yarışında 36 kilometrelik parkuru antrenörü Mert Onaran ile tamamlayarak en iyi ikili kupasını kazandı. Tunca, "Manş Denizi'ni Geçen İlk Türk Otizmli Sporcu", "Dünyanın İlk Otizmli Erkek Kanal Yüzücüsü", "Cebelitarık Boğazı'nı Solo Geçen İlk Otizmli Maraton Yüzücüsü" ünvanlarını elde etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kabotaj Bayramı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Büyük Gurur - Son Dakika

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