(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde birçok oyun sahneleniyor. Festival 25 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi'nce ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali devam ediyor. 19 Nisan'da başlayan festivalde yurtdışından ve yurt içinden tiyatro ekipleri yer alıyor. Ekipler, salonu dolduran çocuklar ve Denizlililer için birbirinden farklı oyunları sahneliyor. Bugün, Menteşe Belediye Tiyatrosu "Hayvanların Büyülü Dünyası" isimli tiyatro oyunu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu'nda, Özbekistan Surhandarya Province State Puppet Theatre "Bremen Mızıkacıları" Pamukkale Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu'nda sahnelendi. Tricktrak Tiyatro 'Kuthi' oyunu ise Merkez Kütüphane önünde saat 17.00'de oynanacak. Festival, 25 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek. Detaylı bilgiye, Belediye'nin resmi web sitesinden ulaşılabiliyor.