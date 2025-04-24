1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Devam Ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, farklı merkezlerde gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, festivaldeki oyunları çocuklarla birlikte izliyor. Festivale katılan tiyatro grupları, renkli oyunlar sahneleyecek.

24.04.2025 12:28
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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesinin düzenlediği 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali devam ediyor. Belediye Başkanı Şeniz Doğan da oyunları çocuklarla birlikte izliyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, ilçedeki farklı merkezlerde gerçekleştiriliyor.

Festivalde çocuklar ve yetişkinler için farklı oyunlar sahneleniyor.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan da çocuklarla birlikte tiyatro oyunlarını izleyerek mutluluklarına ortak oluyor.

Festival kapsamında bugün Prof. Dr. Tülin Sağlam'ın, Sinan Küçüköz'ün moderatörlüğündeki söyleşisi Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu'nda 13.00'te başlayacak.

Assitej Genç Sahne "Dünyadaki En Güzel Şey" oyununu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu'nda saat 15.00'te oynanacak. Kids Art Studio Of Kazakhistan Theatre "Binon Dance Altynsarin" isimli tiyatro oyunu Sevindik Vadi Park'ta saat 17.00'de sahnelenecek.

Festivalde yarın Odunpazarı Belediye Tiyatrosu "Enos ve İo Farklılıklar Gezegeni" oyununu Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonu'nda saat 11.00'de, "Hep İyi Ol" isimli oyununu ise saat 15.00'te izleyicilere sunacak.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 1. Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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