1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi Başladı
07.05.2026 15:38
Bitlis Eren Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce düzenlenen kongre, bilimsel işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Sağlık ve Tıp Bilimleri Kongresi" başladı.

BEÜ'nün Merkezi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kongre vesilesiyle alanında uzman birçok akademisyeni kentte ağırladıklarını söyledi.

Hazırlanan bilimsel bildirilerin sunulması, sağlık ve tıp bilimlerinin çeşitli disiplinler ve güncel çalışmalarla ele alınmasının organizasyonun önemini ortaya koyduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Sağlık alanında üretilen her bir bilgi, yapılan her bilimsel çalışma insan hayatına doğrudan dokunan ve toplumların geleceğini şekillendiren değerli katkılar sunmaktadır. Bu yönüyle kongrenin bilimsel bilgi paylaşımını güçlendireceğine, yeni araştırmalara ilham vereceğine ve ulusal ve uluslararası düzeyde önemli işbirliklerine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyoruz. Aynı zamanda bu tür organizasyonların şehirlerin bilimsel akademik kimliğinin gelişmesine de önemli katkılar sunduğu bilinmektedir. Bitlis'in böyle anlamlı bir kongreye ev sahipliği yapması hepimiz için gurur vericidir."

Asırlardır bölgenin bilim merkezi olan Bitlis'in, bulunduğu bölgeye ışık saçan kadim bir şehir olduğunu anlatan Karakaya, son yıllarda kentte çok kıymetli değişikliklerin yaşandığını, bunu güçlendirip devam ettireceklerini dile getirdi.

Üniversitelerin bulundukları şehrin dışarıya açılan pencereleri olduğunu ifade eden Karakaya, "Bitlis Eren Üniversitesinde de rektörümüzün liderliğinde her alanda güzel faaliyetler gerçekleştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tensipleriyle, Sağlık Bakanımızın ve YÖK Başkanımızın destekleriyle ilimize tıp fakültesi onayının çıkması hem ilimiz hem de bölgemiz için heyecan verici bir gelişme olmuştur." dedi.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise kadim kent Bitlis'in yıldızı yeni parlayan bir şehir olduğunu belirterek, "Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, doğa güzellikleriyle yeni bir rota olan bir şehrimiz. Bu konuda sağlık da bunlardan önemli bir faktör. Bu konuda da Bitlis'i sağlıkta bir rota haline getirmeyi düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz. İnşallah bu tarz kıymetli organizasyonlar ilimizi daha ön plana çıkarır diye düşünüyoruz. Kongrede emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş da üniversiteleri bünyesinde kısa süre önce kurulan tıp fakültesinin bölgede önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini dile getirdi.

Bitlis'te ilk defa bu kongrenin gerçekleştiğini anlatan Elmastaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin farklı yerlerinden ve yurt dışından bilim insanları ve araştırmacılar katılım sağladı. Bu geniş katılım kongremizin yalnızca bölgesel değil ulusal ölçekte de önemli bir bilimsel platform haline geldiğini göstermektedir. Kongrede 170 bilimsel bildiri sunulacaktır. Ayrıca alanlarında önemli çalışmalara imza atmış 25 davetli konuşmacımız bulunmaktadır. Bu yönüyle programımız bilgi paylaşımının, akademik etkileşimin ve disiplinler arası işbirliğinin güçlü şekilde hissedileceği çok yönlü bir bilim söylem bilgileri taşımaktadır. Bu kongrenin sağlık ve tıp bilimleri alanına yeni bakış açıları kazandıracağına, ortak projelere zemin hazırlayacağına ve genç araştırmacılar için önemli bir akademik motivasyon oluşturacağına yürekten inanıyorum."

Bitlis Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene de ilk kez düzenlenen bu kongrenin yalnızca bilimsel bilgi paylaşımının yapıldığı bir platform değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik ortak aklın ve akademik işbirliğinin güçlü bir tezahürü olduğunu vurguladı.

BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sait İzgi'nin de konuşma yaptığı kongre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın "Tıp Fakülteleri ve Afiliasyon" adlı paneliyle devam etti.

Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisinin ardından kongreye katılanlara plaket verildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

