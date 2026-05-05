1 Yaşındaki Güllüzar Merdivenden Düştü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde merdivenlerden düşerek yaralanan 1 yaşındaki Güllüzar Y., hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aytaşı Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Daha yeni yürümeye başlayan 1 yaşındaki Güllüzar Y., dairenin açık kalan kapısından çıkıp merdivene yöneldi. Apartmanın merdivenlerinden düşen Güllüzar bebek, yaralandı. Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güllüzar'ın kafa tasında kırık olduğu tespit edildi. Yaralı bebek, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.