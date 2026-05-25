10 Afrika Ülkesi Ebola Tehdidi Altında

ADDİS ABABA, 25 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen son Ebola salgını nedeniyle 10 Afrika ülkesinin yüksek risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Merkezin Genel Direktörü Jean Kaseya cumartesi akşamı düzenlenen çevrimiçi basın toplantısında, yüksek risk grubundaki 10 ülkenin Güney Sudan, Ruanda, Kenya, Zambiya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Etiyopya, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Burundi olduğunu bildirdi.

Kaseya, "An itibarıyla salgından etkilenen iki ülke ve yüksek risk altında olan 10 ülke bulunuyor. Diğer Afrika ülkeleri, etkilenen bu iki ülkeyle sınır komşusu olmadıkları için şimdilik risk altında değil, ancak salgının seyrine göre bu durumu yeniden değerlendirebiliriz" ifadesini kullandı.