10 Milyon Kişi Kilosunu Ölçtü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Milyon Kişi Kilosunu Ölçtü

18.03.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı, 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasında 10 milyon kişinin kilosunu ölçtü.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye'de 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Özellikle kampanyaya katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) giden 210 bin vatandaşımız ideal kiloya ulaşmış durumda" dedi.

Bakan Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Bakan Memişoğlu, ilk olarak Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, AK Parti İl Başkanı Hakan Aydın ve MHP il Başkanı Turgay Mert de yer aldı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 72'nci ziyaretlerini Ardahan'a yaptıklarını söyledi. Sağlıkla ilgili istişarelerde bulunup daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için değerlendirmeler yapacaklarını belirten Memişoğlu, kente 23 senede 21 sağlık tesisi kazandırdıklarını söyledi. Kısa zamanda anjiyo cihazının da kentte hizmete alınacağını ifade eden Memişoğlu, kalp hastalarına artık Ardahan'da anjiyo yapılacağını bildirdi. Memişoğlu, kanser hastalarına da ilaç verilebileceğini söyledi.

10 MİLYON KİŞİ KİLOSUNU ÖLÇTÜRDÜ

'İdeal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla Türkiye'de 10 milyon insanın kilosunu ölçtüklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de 'ideal kilonu öğren sağlıklı yaşa' kampanyasıyla 10 milyon insanımızın kilosunu ölçtük. Özellikle kampanyaya katılıp, Sağlıklı Hayat Merkezlerine giden 210 bin vatandaşımız ideal kiloya ulaşmış durumda. Beslenme alışkanlığı iyi olmayan vatandaşlarımız, sağlık tesislerinden özellikle Sağlıklı Yaşam Merkezlerinden hizmet aldıklarında kilolarını veriyor ve sağlıklı yaşama geçiyorlar. Vatandaşlarımız şimdiye kadar Türkiye'de kampanyayla 513 bin kilo verdi. Biz insanlarımızın sağlıklı kalmasını istiyoruz. Kilolarından uzaklaşmalarını istiyoruz. Ramazan ayındayız, irademizi kuvvetlendirdik. Artık sigara gibi tütün gibi kötü alışkanlıklardan, kötü beslenmeden uzak durmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı’nın son sağlık durumu Beyin ameliyatına alınan Fatih Altaylı'nın son sağlık durumu

13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:07
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
8-2 gerideyken yaptığı olay oldu
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:25:50.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.