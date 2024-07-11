10. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu başladı

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JİNAN, 11 Temmuz (Xinhua) -- Geleneksel Kültür ve Modern Medeniyet temasıyla Çarşamba günü başlayan 10. NisÇinhan Dünya Medeniyetleri Forumu, küresel zorluklara daha iyi müdahale etmek ve insan medeniyetinin ilerleyişini teşvik etmek üzere çözümler sunmayı amaçlıyor.

İki günlük forum, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde, Çinli filozof Konfüçyüs'ün doğum yeri olan Qufu kentinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen forum, üst düzey görüşmeler, açılış konuşmaları ve paralel diyaloglar gibi çeşitli etkinliklere katılmak üzere 63 ülke ve bölgeden 400'e yakın uluslararası konuğu kendine çekti.

Forumda, Medeniyetler Arası Etkileşim ve Küresel Zorluklar Altında Karşılıklı Öğrenme gibi altı alt tema bulunuyor. Forumda ilk kez bir spor kültürü forumu ve bir aile kültürü sempozyumu yer alıyor. Forum ayrıca Çin-İtalyan klasik medeniyetler diyaloğuna da ev sahipliği yapıyor.

Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu, dünya medeniyetleri arasındaki diyaloglara ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunmaya odaklanıyor. Forum, uluslararası kültür ve düşünce alışverişine yönelik bir platform olarak akademik, uluslararası ve açık diyalogları entegre ediyor.