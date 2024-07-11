10. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

10. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu başladı

10. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu başladı

Geleneksel Kültür ve Modern Medeniyet temasıyla başlayan 10. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu, küresel zorluklara daha iyi müdahale etmek ve insan medeniyetinin ilerleyişini teşvik etmek üzere çözümler sunmayı amaçlıyor. Forum, 63 ülke ve bölgeden 400'e yakın uluslararası konuğu ağırlıyor ve Medeniyetler Arası Etkileşim ve Küresel Zorluklar Altında Karşılıklı Öğrenme gibi altı alt tema üzerinde çalışmalar yürütüyor.

11.07.2024 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JİNAN, 11 Temmuz (Xinhua) -- Geleneksel Kültür ve Modern Medeniyet temasıyla Çarşamba günü başlayan 10. NisÇinhan Dünya Medeniyetleri Forumu, küresel zorluklara daha iyi müdahale etmek ve insan medeniyetinin ilerleyişini teşvik etmek üzere çözümler sunmayı amaçlıyor.

İki günlük forum, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde, Çinli filozof Konfüçyüs'ün doğum yeri olan Qufu kentinde gerçekleştiriliyor. Bu yıl 10'uncusu düzenlenen forum, üst düzey görüşmeler, açılış konuşmaları ve paralel diyaloglar gibi çeşitli etkinliklere katılmak üzere 63 ülke ve bölgeden 400'e yakın uluslararası konuğu kendine çekti.

Forumda, Medeniyetler Arası Etkileşim ve Küresel Zorluklar Altında Karşılıklı Öğrenme gibi altı alt tema bulunuyor. Forumda ilk kez bir spor kültürü forumu ve bir aile kültürü sempozyumu yer alıyor. Forum ayrıca Çin-İtalyan klasik medeniyetler diyaloğuna da ev sahipliği yapıyor.

Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu, dünya medeniyetleri arasındaki diyaloglara ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına katkıda bulunmaya odaklanıyor. Forum, uluslararası kültür ve düşünce alışverişine yönelik bir platform olarak akademik, uluslararası ve açık diyalogları entegre ediyor.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
10:55 Elektrikte yeni dönem Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor Elektrikte yeni dönem! Faturasını düzenli ödeyenler için güvence bedeli kalkıyor
13:46 İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi İki İngiliz kadın turist, bir erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:01 Edin Dzeko Fenerbahçe’den ayrılıyor mu Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu Edin Dzeko Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Mario Branco tartışmalara son noktayı koydu
12:00 Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi Bedelli askerlik ücretine 35 bin TL zam! Yeni tutar 217 bin 871 TL olarak belirlendi
11:52 Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
11:44 Kilosu 350 TL’den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor Kilosu 350 TL'den satılan mavi yemiş üreticinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 14:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: 10. Nishan Dünya Medeniyetleri Forumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement