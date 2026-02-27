10 ülke, tek operasyon! 41 azılı suçlu Türkiye\'ye iade edildi

İçişleri Bakanlığı, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 41 firari suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 23 kişi ile ulusal seviyede arama kaydı bulunan 18 kişi, yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi. Bakanlık, söz konusu kişilerin Gürcistan başta olmak üzere Bulgaristan, Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan iade edildiğini bildirdi. İadelerin en büyük kısmı Gürcistan’dan gerçekleştirildi.

41 AZILI SUÇLU İADE EDİLDİ

Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan 23 kişi arasında B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K. ve Ö.G. yer aldı. Ulusal seviyede aranan ve yakalanarak Türkiye’ye getirilen 18 kişinin ise E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z. ve M.C. olduğu açıklandı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele daire başkanlıklarının iş birliğiyle yürütüldü. Yetkililer, yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin izini ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle kurulan ortak çalışma sayesinde sürdüklerini ve iadeleri tamamladıklarını bildirdi.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan tüm birimlere ve emniyet personeline teşekkür etti.