10. Turizm Filmleri Festivali Ödülleri Ankara'da Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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10. Turizm Filmleri Festivali Ödülleri Ankara'da Sahiplerini Buldu

09.06.2026 23:48
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Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali ödülleri, Ankara'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Festivalde 35 ülkeden 60'a yakın misafir ağırlandı, Türk kültürü ve turizmi tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle düzenlenen 10. Uluslararası Turizm Filmleri Festivali Ödülleri törenle sahiplerine verildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Oscar, Emmy ile Cannes ödüllü yönetmenler, yapımcılar ve sanatçıların da yer aldığı festivalin ödül töreni CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da yapıldı.

Dünya Film Festivalleri Komitesi Başkanı Can Saraçoğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada, 10 yıllık bir yolculuğun ardından Ankara'da olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Festivalin temel amacının, Türk kültürünü ve turizmini dünyaya doğru bir şekilde tanıtmak olduğunu belirten Saraçoğlu, "Bu bağlamda İstanbul'da başlayan yolculuğumuz, mistik atmosferiyle Kapadokya'da devam etti ve gastronomi başkentimiz Gaziantep'e geçtik ardından turizmin başkenti Antalya'da ve geçen sene Efes'teydik. Bugün de 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'dayız." diye konuştu.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere festivale destek veren tüm paydaşlara teşekkür eden Saraçoğlu, "Ankara'yı, ülkemizin tarihi ve kültürel turizm potansiyelini, sanatımızı ve turizmimizi en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Bu başarının sonuçlarını bugün burada 35 farklı ülkeden gelen 60'a yakın misafirimizin paylaşımları, yorumları ve gülümsemelerinde görüyoruz. Yolculuğumuz ülkemizin diğer önemli destinasyonlarında devam edecek." ifadelerini kullandı.

Saraçoğlu, bu kapsamda ekim ayında Roma'da düzenleyecekleri Dünya Film Festivalleri Kongresi'nde tüm dünyaya Türk kültürünü ve turizmini tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

Daha sonra dereceye giren filmlere ödülleri takdim edildi.

Törende, "Travel Films" kategorisinde Türkiye'den Halil Bekar'ın yönetmenliğini üstlendiği "One Week in Kyrgyzstan" filmi ödüle layık görüldü.

"Tourism Services" kategorisinde Polonya'dan yönetmenliğini Tomasz Walczak'ın üstlendiği "Fun Starts With Us" filmi, "TV Productions" kategorisinde ABD'den yönetmenliğini Jaswant Dev Shrestha'nın yaptığı "When The Mountains Turn Gold in Colorado" filmi ödül aldı.

"Tourism Companies" kategorisinde ise Azerbaycan'dan yönetmenliğini Fuad Guliyev'in üstlendiği "Safety Guidelines of Azerbaijan Airlines", Tourism Destinations kategorisinde İtalya'dan Fabio Reitano'nun yönettiği "Cappadoccia", "Cultural Tourism" kategorisinde ise Portekiz'den Flavio Cruz'un yönettiği "The Legacy in Every Gesture" ile "Tourism Regional" kategorisinde Paulo Cunha'nın yönettiği "It's Where You Want Be" filmlerine ödül verildi.

Yönetmenliğini Andre Barros'un yaptığı "Ways To Say" filmi de Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Program sonunda Türk dünyasından katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Can Saraçoğlu, organizasyon adına Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu ödüllü Kazak oyuncu Samal Yeslyamova'ya onur ödülü takdim etti.

Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nun gösteri sunduğu törene, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Sezai Türk de katıldı.

Kaynak: AA

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