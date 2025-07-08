10 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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