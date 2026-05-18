10 yıl sonra aydınlanan cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 yıl sonra aydınlanan cinayet

18.05.2026 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı'nın Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonuyla 2016'da Nevşehir'de öldürülen Fatma ve İbrahim Teryaki'nin cinayeti 10 yıl sonra çözüldü, aile içi failler tespit edilip tutuklandı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde 2016'da Fatma ve İbrahim Teryaki'nin öldürülmesi olayının Bakanlık bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındığını, yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturmada, işlenen cinayetin 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı irade, sonuçlarını vermeye devam ediyor. 'Adalet zaman aşımına uğramaz' ilkesiyle hareket eden yargı teşkilatımız, karanlıkta kaldığı zannedilen hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyor. Bu çerçevede Nevşehir Ürgüp Mazı köyünde 2016 yılında Fatma ve İbrahim Teryaki'nin hayatını kaybettiği cinayet, Bakanlığımız bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin sağladığı koordinasyonla yeniden ele alındı; yürütülen titiz ve çok yönlü soruşturma neticesinde işlenen bu cinayet, 10 yıl sonra tüm yönleriyle aydınlatıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı çalışmalar sonucunda; olayın aile içinden kişiler tarafından işlendiği tespit edildi, şüphelilerin geçmişte dikkatleri farklı yöne çekerek adli süreci manipüle etmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

'İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bakan Gürlek, soruşturmada alınan ikrarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda cinayetin gerçek failinin tutuklandığını ifade ederek, "Bu uzun soluklu süreci büyük bir titizlik ve özveriyle yürüten Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, adli kolluk görevini eksiksiz yerine getiren Nevşehir İl Jandarma Komutanlığımıza ve soruşturmada görev alan tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun karanlıkta kalmasına izin vermeyecek, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin maddi gerçeği ortaya çıkarmak ve adaleti tecelli ettirmek için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Hukuk devletinde hiçbir suçlu cezasız kalmayacaktır" dedi.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yıl sonra aydınlanan cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü Genç üsteğmen kalp krizine yenik düştü
Kabine üyelerinden “İyi ki Erdoğan“ paylaşımı Kabine üyelerinden "İyi ki Erdoğan" paylaşımı
Bodrum’da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti Bodrum'da imam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Libya’da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu Libya'da 5 gündür çölde kaybolan genç sağ bulundu
Şehit polis Emrah Koç’tan geriye bu görüntüler kaldı Şehit polis Emrah Koç'tan geriye bu görüntüler kaldı
Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı Epstein soruşturmasında yeni perde: Fransa’da 10 yeni mağdur ortaya çıktı

22:12
Trump: Yarın İran’a saldıracaktık. Katar, BAE ve Suudi Arabistan’ın isteği üzerine erteledim
Trump: Yarın İran'a saldıracaktık. Katar, BAE ve Suudi Arabistan'ın isteği üzerine erteledim
21:53
Serdar Adalı’dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş: Başkan ne diyorsa o olur
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş: Başkan ne diyorsa o olur
21:30
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü
20:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail’in Sumud Filosu’na saldırısını lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısını lanetliyorum
20:34
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı
20:17
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor
'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 22:26:43. #.0.5#
SON DAKİKA: 10 yıl sonra aydınlanan cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.