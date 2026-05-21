10 Yıl Sonra Cinayet İtirafı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

10 Yıl Sonra Cinayet İtirafı

21.05.2026 00:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşen Aycan'ın 2016'daki cinayeti, boşandığı eşi Turgay Bekdeda tarafından itiraf edildi.

1) 10 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLEN AYŞEN'İN CİNAYET ŞÜPHELİSİ BOŞANDIĞI EŞİ ÇIKTI

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında kayıp başvurusu yapılan Ayşen Aycan'ın (21), boşandığı eşi Turgay Bekdeda (40) tarafından darbedilerek, öldürüldükten sonra boş bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden Bekdeda'nın gösterdiği alanda yapılan kazıda insana ait kemiklere ulaşıldı.

Çivril ilçesinde yaşayan Ayşen Aycan, 2016 yılında eşi Turgay Bekdeda'dan boşandıktan 1 hafta sonra ortadan kayboldu. Aycan için bölgede arama çalışmaları yapıldı ancak kayıp kadına dair bir ize ulaşılamadı. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan faili meçhul dosyalar ile ilgili Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı Ayşen Aycan dosyasını 10 yıl sonra raftan indirdi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Ayşen Aycan dosyasında tekrar çalışma başlatıldı. Cinayet bürosu ekipleri dosya üzerinde detaylı inceleme yaptı, çeşitli ifadeler aldı. Çalışmanın ardından cinayet bürosu ekipleri 19 Mayıs'ta Çivril ilçesinde yaptığı operasyonda kayıp olan Ayşen Aycan'ı boşandığı eşi oto yıkama iş yeri bulunan Turgay Bekdeda başta olmak üzere toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

10 YIL SONRA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Ayşen Aycan'ın 10 yıl önce öldürülüp, gömüldüğünü değerlendiren polis ekipleri boşandığı Turgay Bekdeda'yı çapraz sorguya aldı. Bekdeda, ifadesinde kayıp olan eski eşini öldürüp, gömdüğünü itiraf etti. Bekdeda, 10 yıl önce Ayşen Aycan'ı annesinin evinden aldığını, otomobilde tartıştıklarını ve darbederek öldürdüğünü, daha da Kıralan ve Tokça mahalleleri arasında boş bir araziye gömdüğünü söyledi.

Bekdeda'nın gösterdiği bölgede iş makineleriyle arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda insana ait kemik parçaları bulunarak Adli Tıp morguna gönderildi. Emniyetteki sorgusunun ardından 5 kişi savcılık tarafından serbest bırakılırken, eski eşini öldürdüğünü itiraf eden Bekdeda, çıkarıldığı Çivril Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 Yıl Sonra Cinayet İtirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:38:21. #.0.4#
SON DAKİKA: 10 Yıl Sonra Cinayet İtirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.