Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Sona Erdi - Son Dakika
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Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Sona Erdi

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Bolu'dan Karabük'e kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyden geçen ve kirli akan Gerede Çayı'nda mutlu sona gelindi. Zehirli atıklarını dereye deşarj eden fabrikalar için 2021'de yapımına başlanan arıtma tesisi tamamlanarak faaliyete geçti.

11.09.2024 15:08
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10 yıllık mücadelede mutlu son: Arıtma tesisi faaliyete geçti

BOLU - Bolu'dan Karabük'e kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyden geçen ve kirli akan Gerede Çayı'nda mutlu sona gelindi. Zehirli atıklarını dereye deşarj eden fabrikalar için 2021'de yapımına başlanan arıtma tesisi tamamlanarak faaliyete geçti.

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların boşalttığı zehirli atıklar yüzünden yıllarca can çekişti. Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel, sanayi ve kimyasal atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyordu. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi.

Artık atık sular Gerede Çayı'na karışmayacak

Kirliliği önlemek hedefiyle 2020 yılında bölgeye arıtma tesisi inşası için ihale yapıldı. Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 2021'de inşasına başlanan arıtma tesisi 3 yılın ardından tamamlandı. Tesise fabrikalardan gelen atık sular alınmaya başlandı. Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu Başkanı İlhan Armağan, platform sözcüsü Mehmet Emin Aslan ile platform üyeleri Gerede Kaymakamı Fatih Kaya ile arıtma tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Faaliyete geçen tesis sayesinde zehirli atıklar artık Gerede Çayı'na karışmayacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Sona Erdi - Son Dakika

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