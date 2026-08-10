100'üncü yaş kutlamasından 1 hafta sonra vefat etti - Son Dakika
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100'üncü yaş kutlamasından 1 hafta sonra vefat etti

100\'üncü yaş kutlamasından 1 hafta sonra vefat etti
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Afyonkarahisar Bolvadin'de 100. yaş gününü kutlayan Elif Özsoy, bir hafta sonra hayatını kaybetti. Oğlu, annesinin fedakar bir Cumhuriyet kadını olduğunu ve 10 evlat, 7 gelin, 25 torun sahibi olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 100'üncü yaşını kutlayan Elif Özsoy,1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Bolvadin'de 3 Ağustos'ta 100'üncü yaş gününü ailesinin hazırladığı pastayı keserek kutlayan Elif Özsoy, yaşlılığa bağlı nedenlerle dün hayatını kaybetti. Özsoy'un cenazesi, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

"ÖRNEK BİR İNSANDI"

Elif Özsoy'un oğlu Erol Özsoy, "Annem tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Fedakarlığı, çalışkanlığı ve özverisiyle örnek bir insandı. 10 evlat yetiştirdi. 7 gelin ve 25 torun sahibiydi. Ailemizin koca çınarının 100'üncü yaşını kutladığımızda büyük mutluluk yaşamıştık. Şu an çok üzüntülüyüz. Hiç beklemiyorduk. Bizlere büyük hatıralar bıraktı" dedi.

Kaynak: DHA

Bolvadin, Güncel, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 100'üncü yaş kutlamasından 1 hafta sonra vefat etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    Allah rahmet eylesin. 0 0 Yanıtla
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