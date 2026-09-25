101 kişinin öldüğü Gar davasında Dündar tutuklu kaldı, duruşma 3 Aralık'a ertelendi

ANKARA Garı önünde 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen ve 101 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin, ana davadan dosyaları ayrılan 1'i tutuklu, 15'i firari 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 3 Ağustos 2018'de 9 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, sanık Erman Ekici 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı, firari 16 sanığın dosyası ise ayrıldı. Yargıtay, Ekici hakkındaki hükmü bozarak, 'Kasten öldürme' ve 'İnsanlığa karşı suç' suçlarından da yargılanması gerektiğine karar verdi. Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, Ekici ile firari sanıkların dosyaları birleştirildi. Mahkeme, 1 Temmuz 2024'te Ekici'yi 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 1, 101 kişiye yönelik 'Kasten öldürme' suçundan 101 kez olmak üzere toplam 102 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Hakkında yakalama kararı bulunan 16 firari sanığın dosyası ise yeniden ayrıldı.

SURİYE'DE YAKALANDI

Firari sanıklardan Ömer Deniz Dündar, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya sanık Ömer Deniz Dündar, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, müştekiler, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmayı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile beraberindeki parti yöneticileri ve partililer de takip etti.

'PATLAYICI KEMERİ TUTMUŞ OLABİLİRİM'

Sanığa, 23 Haziran 2017'de Hatay'da ele geçirilen ve terör saldırısında kullanılması planlanan bir araçta ve içinde bulunan patlayıcı kemerin üzerindeki parmak izleri soruldu. Sanık Dündar, "Arabanın üzerinde parmak izimin çıkması imkansız. Araba Türkiye'de bulunuyor, ben Suriye'deyim. Arabadaki şahısları tanımıyorum, arabaya kesinlikle binmedim. Patlayıcı kemer, Ahmet Güneş'in kendisi için yaptığı bir kemerdi. Güneş, kemeri yaparken benden yardım istemiş olabilir, ben de tutmuş olabilirim" dedi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Aralık'a erteledi.