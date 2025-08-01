103 Yaşında Caminin Hizmetkarı

Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Seyidsadık ilçesinin tarihi Hacı Namık köyünde, yaşı 100'ü aşan Abdullah Ahmed Hasan, ilerleyen yaşına rağmen büyük bir sevgi ve adanmışlıkla camiye hizmet etmeyi sürdürüyor.

AA muhabirine konuşan ve etrafındakilerin "Hacı Abdullah" diye hitap ettiği Iraklı yaşlı adam, resmi kayıtlarda yaşının 103 olarak göründüğünü ancak gerçek yaşının 110 olduğunu belirtiyor.

Yaşına, bedensel güçsüzlüğüne ve azalan görme ile hareket kabiliyetine rağmen Hacı Abdullah, her zaman düzenli giyimli, neşeli ve bakımlı haliyle dikkati çekiyor; 70 yıldır camiye hizmet ediyor ve müezzinlik görevine devam ediyor.

Hacı Abdullah, aslında hayvancılıkla uğraştığını ve uzun yıllar Germiyan ile dağlık bölgelerde yaşadığını anlatıyor. Gençlik yıllarından itibaren namaz kılmaya başladığını belirten Hacı Abdullah, nerede olursa olsun ezanı duymasa bile kendi ezanını okuyarak ibadetini hiç aksatmadığını söylüyor.

Yaşlı adamın yaşadığı köy, Seyidsadık ilçesinin zamanla genişlemesiyle birlikte artık ilçe sınırları içinde bir mahalleye dönüşmüş durumda.

Köy sakinleri de Hacı Abdullah'ın camiye duyduğu derin sevgiye ve yıllardır süren hizmetine yakından tanıklık ediyor.

Hacı Abdullah, camiye olan derin tutkusuyla yıllar boyunca bir cami ve medrese açmayı hayal ettiğini dile getirdi. Bu hayalini ise uzun zaman önce gerçeğe dönüştüren Hacı Abdullah'ın, bağışladığı arsada inşa edilen camide bugün bir medrese yer alıyor ve burada düzenli olarak talebeler ders görüyor.

İlerlemiş yaşına, zayıflayan işitme ve hareket kabiliyetine rağmen Hacı Abdullah, cemaatle birlikte camide namaz kılmaya devam ediyor. Tüm farz namazlarını cemaatin ön safında ayakta kılan Hacı Abdullah, sünnet namazlarını ise sandalyede eda ediyor.

Bir zamanlar at sırtında usta bir avcı olduğunu aktaran Hacı Abdullah, İngilizlerin ülkeyi işgal ettiği dönemi hatırladığını ve o yıllarda canlarını ve mallarını korumak için evlerini terk ettiklerini anlattı.

Hayatında iki kez hac farizasını da yerine getirdiğini söyleyen Hacı Abdullah, ilk haccına yaya gittiğini, ikinci haccına ise uçakla gittiğini dile getirdi.