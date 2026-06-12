107. Yıl Dönümünde \'Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun\' Sergisi

Ömer Zegar:

efe kültürü filan tamam da yetkililer bunun sosyal medya üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyo mu merak ettim çünkü sadece ödemiş'te sergiler açmak yerine dijital olarak da sergilese daha çok insan görür bence bu tür tarihi konuları herkes görmeli ama ne bileyim belki başka planları vardır