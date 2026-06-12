107. Yıl Dönümünde 'Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun' Sergisi - Son Dakika
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107. Yıl Dönümünde 'Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun' Sergisi

107. Yıl Dönümünde \'Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun\' Sergisi
12.06.2026 10:41
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Ödemiş'te Yunan işgaline karşı direnişin 107. yılı için resim sergisi açıldı. Ziyaret süresi 1 hafta.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Yunan işgaline karşı ilk yerel ve örgütlü halk direnişi hareketi olarak da anılan silahlı direnişin 107. yıl dönümü dolayısıyla "Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun" resim sergisi açıldı.

Öğretmenevinde Ressam Mustafa Ali Kasap'ın eserlerinden oluşan serginin açılışına Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Turan Yüzük ile kurum müdürleri katıldı.

Açılışta konuşan ressam Mustafa Ali Kasap, efelerin kültürünü resimle anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yöresel kıyafetlerin de sergide yer aldığını aktaran Kasap, serginin 1 hafta boyunca ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 107. Yıl Dönümünde 'Efelerle Zafere Ödemiş İlkkurşun' Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Zegar Ömer Zegar:
    efe kültürü filan tamam da yetkililer bunun sosyal medya üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışıyo mu merak ettim çünkü sadece ödemiş'te sergiler açmak yerine dijital olarak da sergilese daha çok insan görür bence bu tür tarihi konuları herkes görmeli ama ne bileyim belki başka planları vardır 0 0 Yanıtla
  • Recep Gani Kılıçarslan Recep Gani Kılıçarslan:
    ilginç bi şey bu efeler tarihi ama acaba bu sergiye gitmek için izin alabilir miyim işten çünkü işte 1 hafta dediğine göre haftasonu da kapanmış olur değil mi 0 0 Yanıtla
  • Sibel Burak Sibel Burak:
    yahu bu ne ya teknolojisi filan yok işte sadece resim sergisi açmışlar ödemiş'te onuda önemseyen var mı artık herkes telefonda takılıyo kim gider bu sergiye ziyaret etsin ya ne gerek var böyle şeylere 0 0 Yanıtla
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