11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi İstanbul'da Başladı

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından düzenlenen 11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026), İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. 'İnovasyon ve Birlikte Yaratmak' temasıyla düzenlenen zirve, 9 Nisan'a kadar devam edecek. Zirvede bu yıl 2 binden fazla katılımcı, 120'den fazla stant, 164 konuşmacı ve 52 eş zamanlı panel yer alacak.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime kayıtlı olduğunu ve bu sayının 2040 yılına kadar 600 milyona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu genişlemenin, erişim, kalite ve sürdürülebilirlik açısından yükseköğretim sistemlerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini vurguladı. Özvar, Türkiye ve Özbekistan arasında yapılan anlaşmayla Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulacağını ve bu üniversitenin mühendislik, bilgisayar bilimleri, tıp ve tarım gibi alanlarda programlar sunacağını açıkladı.

Özvar, 2030 vizyonunun dört ana sütun üzerine kurulduğunu ifade etti: kalite odaklı süreç yönetimi ve etkili liderlik, dijital dönüşüm ve bilgi odaklı yönetişim, ulusal ve uluslararası prestij ile görünürlük, ve girişimci ve yenilikçi üniversite. Ayrıca, teknik ve meslek okullarına işyeri temelli eğitim modellerinin kazandırılmasının öncelik olduğunu belirtti.

Times Higher Education (THE) Global Bağlantılar Koordinatörü Phil Baty, Orta Avrasya'daki üniversitelerin ilk sıralamasını yayınladıklarını ve bunu geliştirerek yıllık bir yayın haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Baty, bölgenin yükseköğretim, araştırma ve inovasyon dünyasının en heyecan verici merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.