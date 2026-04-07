11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi İstanbul'da Başladı

07.04.2026 17:41
Avrasya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen EURIE 2026, 'İnovasyon ve Birlikte Yaratmak' temasıyla İstanbul'da başladı. Zirvede 2 binden fazla katılımcı, 120'den fazla stant ve 164 konuşmacı yer alıyor.

Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından düzenlenen 11. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE 2026), İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı. 'İnovasyon ve Birlikte Yaratmak' temasıyla düzenlenen zirve, 9 Nisan'a kadar devam edecek. Zirvede bu yıl 2 binden fazla katılımcı, 120'den fazla stant, 164 konuşmacı ve 52 eş zamanlı panel yer alacak.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, dünya genelinde yaklaşık 250 milyon öğrencinin yükseköğretime kayıtlı olduğunu ve bu sayının 2040 yılına kadar 600 milyona ulaşmasının beklendiğini belirtti. Bu genişlemenin, erişim, kalite ve sürdürülebilirlik açısından yükseköğretim sistemlerinin yeniden değerlendirilmesini gerektirdiğini vurguladı. Özvar, Türkiye ve Özbekistan arasında yapılan anlaşmayla Taşkent'te Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulacağını ve bu üniversitenin mühendislik, bilgisayar bilimleri, tıp ve tarım gibi alanlarda programlar sunacağını açıkladı.

Özvar, 2030 vizyonunun dört ana sütun üzerine kurulduğunu ifade etti: kalite odaklı süreç yönetimi ve etkili liderlik, dijital dönüşüm ve bilgi odaklı yönetişim, ulusal ve uluslararası prestij ile görünürlük, ve girişimci ve yenilikçi üniversite. Ayrıca, teknik ve meslek okullarına işyeri temelli eğitim modellerinin kazandırılmasının öncelik olduğunu belirtti.

Times Higher Education (THE) Global Bağlantılar Koordinatörü Phil Baty, Orta Avrasya'daki üniversitelerin ilk sıralamasını yayınladıklarını ve bunu geliştirerek yıllık bir yayın haline getirmeyi planladıklarını söyledi. Baty, bölgenin yükseköğretim, araştırma ve inovasyon dünyasının en heyecan verici merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
