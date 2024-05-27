11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Fanatik Oyunuyla Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Fanatik Oyunuyla Son Buldu

11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Fanatik Oyunuyla Son Buldu

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, Türk tiyatrosunun önemli isimlerini ağırladığı ve Fanatik oyununun gösterimiyle sona erdi. Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, festivalin gurur verici ve keyifli bir etkinlik olduğunu belirtirken, Frankfurt Muavin Konsolosu Fatih Şahin ise Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayarak, Milli Takımı desteklemek için davette bulundu. Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner ise tüm sanatçıları ve oyunları beğendiğini dile getirdi. Oyunun gösterimi sonrasında oyunculara plaket ve çiçek takdim edildi ve festivalin yöneticisi ve tasarımcısına ödül verildi. Oyunun yönetmeni Çağrı Şensoy, seyircileri Galatasaray atkısıyla selamladı ve Salih Bademci de Galatasaray'ı tebrik etti. Fanatik oyununun konusu ise Tanju ve Eda'nın 5 yaşındaki oğulları Atlas'a dedesinin ölümünü nasıl açıklayacaklarını aramalarını anlatıyor.

27.05.2024 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk tiyatrosunun önemli isimlerini konuk eden "11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali", "Fanatik" tiyatro oyununun gösterimiyle sona erdi.

Gallus Theatre'daki kapanışta konuşan Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, "Bu sahnede, şampiyonlar ligi kadroyu görmek bizi memnun etti. Fanatik, 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nin kapanış oyunuydu. Bizim için de çok gurur verici ve keyifli bir festival oldu." dedi.

Oyunu keyifle izlediğini belirten Frankfurt Muavin Konsolosu Fatih Şahin de Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğu adına taraftarları tebrik ederek, "Bu yıl Avrupa Kupası Almanya'da düzenlenecek. Her ne kadar oyun, Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinden ilerlemiş olsa da Almanya'da bu salonda toplandığımız gibi, Milli Takımımızı desteklemek üzere sizleri davet ediyorum. Burada yaklaşık iki hafta süren muhteşem bir tiyatro serüveni izledik. Emeği geçen herkese Başkonsolosumuz adına bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Frankfurt Kent Konseyi Başkanı Hilime Arslaner ise tüm sanatçıları ve festivalde gösterilen oyunları çok beğendiğini dile getirerek, etkinlik boyunca en çok "Fanatik" oyununu izlemek için beklediğini söyledi.

Salih Bademci, Neslihan Arslan ve Nurhan Özenen'in başrollerini paylaştığı oyunun gösteriminin ardından oyunculara plaket ve çiçek takdim edildi.

Gallus Theatre'ın yöneticisi Winfried Becker ve festivalin tasarımlarını yapan Hannan Şahin'e de desteklerinden ötürü ödül verildi.

Oyunun yönetmeni Çağrı Şensoy, Galatasaray atkısıyla seyircileri selamladı, Salih Bademci de Galatasaray'ı tebrik etti.

"Fanatik" oyununun konusu şöyle:

"Tanju ve Eda, 5 yaşındaki oğulları Atlas'a o gün cenazesi olan dedesinin nereye gittiğini akılcı bir şekilde açıklamanın yolunu aramaktadır. Onu teselli etmek için kolay yola kaçmayıp gerçekleri anlatarak, onun kendi çıkarımlarını yapmasını isterler. Ancak bu o kadar da kolay değildir. Tanju'nun annesi de öbür dünyayı kendi inancına göre anlatmak istemektedir. Tanju oğlunu karşısına aldığında duyup duyacağı en acı haberi alır. Dedesi ölmeden önce Atlas'ı gizlice Galatasaraylı yapmıştır. Fanatik Fenerli olan Tanju, oğlunu bu illetten kurtarmak için her şeyi göze alır."

Kaynak: AA

Salih Bademci, Çağrı Şensoy, Kent Konseyi, Galatasaray, Fatih Şahin, Frankfurt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Fanatik Oyunuyla Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:39:34. #1.11#
SON DAKİKA: 11. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali Fanatik Oyunuyla Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement