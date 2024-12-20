Çankırı, Çorum ve Ankara'da 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çankırı'nın bazı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.
Ekipler, 17 güvenlik kamerasının 102 saatlik kaydını inceleyerek, 3 zanlı tespit etti.
Çankırı'da 3, Çorum'da 6, Ankara'da ise 2 hırsızlık olayına karışan şüpheliler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › 11 Hırsızlık Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?