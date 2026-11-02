11 ilde siber suç operasyonunda 120 şüpheli yakalandı, 86'sı tutuklandı - Son Dakika
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11 ilde siber suç operasyonunda 120 şüpheli yakalandı, 86'sı tutuklandı

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11 ilde siber suç operasyonunda 120 şüpheli yakalandı, 86\'sı tutuklandı
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İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı, bunların 86'sı tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol uygulandı.

İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı Şüphelilerin 86'sı tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
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