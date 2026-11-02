11 ilde siber suç operasyonunda 120 şüpheli yakalandı, 86\'sı tutuklandı

11 ilde siber suç operasyonunda 120 şüpheli yakalandı, 86'sı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı, bunların 86'sı tutuklandı, 25'i hakkında adli kontrol uygulandı.
İçişleri Bakanlığı: Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı Şüphelilerin 86'sı tutuklandı. 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA
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